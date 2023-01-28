有勞資爭議想申訴要找誰，相信這是許多民眾心中疑問，彰化縣政府今年起在溪湖、二林、員林等增設勞資爭議調解據點，提供勞資諮詢服務，縣府勞工處表示，未來據點將有勞資關係服務協會、勞資關係協進會等專業調解人進駐，協助民眾調解。

常常看到新聞媒體報導，有許多工會動員勞工上街抗議，為爭取自身權益，不過勞資糾紛只能透過抗議來爭取嗎，勞資爭議調解就扮演相當重要角色，能夠為調處勞資爭議，促進勞資和諧。

縣府勞工處表示，今年起在員林增設2個勞資爭議調解據點，另外在田中地政事務所、溪湖鎮公所及二林鎮公所前等地區駐點提供勞工退休諮詢服務；二林、溪湖及田中就業服務台，也提供駐點諮詢及提供服務，結合就業服務據點一站式一案到底。

勞工處說，為增加效率，服務據點除有縣府組成勞資爭議調解委員會協助民眾進行調解外，為提高調解處理時程及效率，迅速及有效調處勞資雙方爭議，更委託彰化縣勞資關係服務協會及彰化縣勞資關係協進會指派調解人進行調解。

勞工處強調，除了勞資糾紛外，縣府更主動出擊，針對未依法提撥退休金的事業單位，以實地訪視方式輔導及查核，呼籲所有事業單位應於今年度3 月底前足額提撥，以免影響勞工日後請領退休金或資遣費之權益。