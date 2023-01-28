樂天桃猿今天公布第一階段談薪結果，去年打出亮眼成績的外野手成晉獲得10萬元加薪肯定，新球季月薪來到21萬元，對於首次自己談薪的結果感到很滿意，這次也入選經典賽中華隊36人名單的他，要力拚擠進正選名單。

去年是成晉第5個中職球季，也是首次出賽數達百場，去年出賽100場敲出115支安打包含1轟，貢獻36打點、打擊率3成16都是生涯之最，同時他在球隊戰術執行上也有功，並在年底入圍最佳進步獎，表現獲得球團肯定，從月薪11萬來到21萬元。

過去幾年成晉都是透過經紀公司談約，今年他想自己嘗試看看選擇解除經濟約，他坦言球員自己談約難免有些話不敢直接講，「但進來職棒5、6年了，想自己試試看，也有問過阿立（林立）、（陳）禹勳幾位有自己談薪的人的意見。」

首次自己當經紀人談約，成晉透露，與球團交涉約3、4次，「這個數字有接近自己心裡的目標，算是滿意。一年約也是自己的想法，去年算是第一個完整球季，今年如果再有好成績再來談複數約也不遲，這也是督促自己不能鬆懈。」

此外，成晉今年也入選中華隊36人名單，對於經典賽他抱持著學習的心態，希望能夠拚進30人正選名單，「這也是第一次遇到球季前有國際賽，雖然有可能面臨季中體能提前下滑，但也沒關係，這都是寶貴經驗，中華隊有很多學長、旅外好手可以請益，希望透過集訓互相學習、切磋。」

成晉也提到，為了中華隊自己也提前「開工」，相較於過往球季結束後會休2周，這次僅休1周就又開始訓練，原本第一階段的重訓營他不必參加，為了經典賽也主動參加，就是要提前做好準備。