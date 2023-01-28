前台南市議長郭信良在台南市第1選區掛出多塊看板，地方議論他要參選立委，郭信良未正面回應。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

民進黨去年底因台南市議長選舉引發的內鬥稍歇，2023年的立委黨內初選預計2月底開始登記，各派系私下運作，準備各推人馬一搏，民進黨台南市黨部主委潘新傳預料年後街頭就會有意願者掛出看板，基層支持者擔心舊內鬥未平，新內鬥再起。

民進黨台南市派系爭鬥難止息，去年底的台南市議長選舉紛爭稍歇，開春後的立委初選登記又開啟新的角力戰場。

其中雖屬無黨籍，卻與民進黨正國會派系親密的郭信良，年前已在立委第1選區掛出多塊看板試水溫，因郭在藍、綠陣營都吃得開，又有陳亭妃當政治夥伴，實力不容小覷，他雖未正面回應，過年期間卻屢在第1選區展開拜會行程，引發地方政壇話題。

民進黨在台南市第1選區的立委初選還有台南市觀旅局長郭貞慧也表態，面對強敵來勢洶洶，現任第1選區立委賴惠員拜年行程滿檔，不敢怠慢。

剛在台南市議員選戰落敗的蔡旺詮，農曆過年前也在東區掛出「新年快樂」看板，引發議論，外傳他有意代表正國會派系參加第5或第6選區的立委初選。

蔡旺詮表示，掛看板只為了向支持的朋友表達新年快樂的祝福，不論將來在任何角色與崗位，均會繼續努力。目前尚在評估、考慮立委初選，並未做出最後決定。

正國會動作頻頻，其他派系私下也在徵詢人選參戰，民進黨議員李偉智有意參選第4選區立委初選，他坦言正與各派系協調整合，因第4選區現任立委林宜瑾屬新潮流派系，一般認為正國會與湧言會都將徵詢他代表出線。

民進黨包辦台南市現任6席立委，綠色票倉這次面臨初選派系分裂考驗，農曆年前已傳出各派系在各選區都想插旗角逐代表權。潘新傳表示，民進黨立委初選登記時間由黨中央公布，時間約在2月底，預計農曆年後，有意參選者都會陸續掛出看板。