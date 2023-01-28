捐發票、抽福袋！為讓民眾在開春就博個「好彩頭」，新竹市稅務局將於2月3日舉辦「錢兔似錦慶元宵，捐發票抽福袋」活動，福袋內容有1000元不等提貨券，超值豐富，稅務局歡迎民眾一起來試手氣、做公益、添好運，抽個福袋討吉利。

稅務局表示，今年的福袋內容相當超值，除了有最受市民朋友歡迎的200元至1000元不等的提貨券外，還有實用的南僑水晶肥皂液、隨手杯及陶瓷杯墊等各式精美禮物計100份。

民眾只要現場捐贈雲端發票10張（每張金額10元以上且不得連號），即可參加「租稅問答抽福袋」活動（每人限抽1次），想要試試手氣的民眾千萬別錯過。

稅務局說明，活動當天同時辦理捐發票兌換宣導品活動，只要捐贈112年1-2月雲端發票8張至18張，或紙本統一發票16張至30張，並且正確完成租稅問答者，即可兌換宣導品，數量有限，兌完為止，募得發票將全數捐給竹市社會福利機構，歡迎大家一起做公益集福氣，讓愛心辦稅無限延伸。

民眾如有任何疑問，可洽稅務局網站、AI智能客服或撥0800-000321、1999市民服務專線，將有專人服務。