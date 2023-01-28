常常覺得紅燈為何要等那麼久嗎？台中市目前設置有交通號誌6394座，其中紅綠燈的秒數設計暗藏玄機，交通局指出，全市交通號誌已設置紅燈秒數最短的僅50秒，而中科路、廣福路口在上午尖峰時段紅燈長達200秒，透過秒數調整，可讓用路人減少停等1至2次紅燈，藉以提高行車流暢度。

交通局長葉昭甫指出，紅綠燈號誌在交通安全的維護上擔負重要任務，其可以指示車輛及行人何時該停止、前進或要注意周邊車輛，且其秒數設定更必須結合專業運算及當地車流情況，可說是大有玄機。

交通局指出，目前全台中紅綠燈秒數最長的路口是西屯區中科園區附近的中科路、廣福路口，在上午尖峰時段紅燈秒數長達200秒；其次則是文心路、台灣大道口，該處紅綠燈秒數為180秒，交通局依照各路口車流量等情況，導入即時交通預測及大量數據分析，分配最適當的綠燈秒數，藉以紓解車潮。

葉昭甫解釋，交通號誌的秒數設計是根據車流情況滾動調整，紅燈的設計主要依循車流量決定秒數，黃燈則是根據該路段限速規定決定秒數，而行人專用的號誌秒數就必須視當地路寬規畫，以保障行人安全。

而為提醒民眾過馬路的時間，交通局也配合紅綠燈秒數，在路口號誌的行人倒數計時顯示器上輪番推播「秒數不夠、下次再過」、「注意轉彎車」、「快步過路口」、「遵守號誌、不闖紅燈」等警語，盼提醒用路人注意，提高民眾過馬路的安行性。

此外，包括中清路、台灣大道、五權西路及環中路等，交通局共在全市68處路口導入智慧化動態號誌系統，該系統可依照路段車流量、旅行時間與車輛行駛速度等情況，適時調整號誌時制，讓車流量大的道路可分配到較多綠燈時間，初步估算，約可減少用路人停等1至2次紅燈。