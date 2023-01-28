刑事局公布去年全年度高風險賣場排名，前五名依序為「博客來網路書店」、「旋轉拍賣」、「蝦皮拍賣」、「誠品書局」及「迪卡儂」，提醒消費者慎防被騙，另發現網拍賣家遭騙也有增加的趨勢。

警方分析，「解除分期付款」詐騙手法為歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等個資，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款」名義，要求民眾前往操作ATM、網銀匯款或購買遊戲點數來解除設定。

此外，近期「拍賣平台個人賣家」遭詐騙的案件亦有增加趨勢，歹徒假冒買家，並利用拍賣平台聊天系統，以「無法下單」的名義，給予假拍賣平台客服連結或QR Code，再假冒客服人員以「賣家未認證或簽署金流協定」等話術，騙取民眾銀行帳戶資訊，並以認證或簽署等名義，要求民眾操作ATM或網路銀行將被害款項匯出；不論詐騙對象為買家或賣家，歹徒皆係以話術使民眾誤信為電商平台客服人員，進而依指示操作匯款受騙。

針對高風險賣場，刑事局表示，除每周發函通知被害件數逾5件的疑似個資外洩電商，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

警方同時透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，並將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。目前所公布疑似個資外洩電商均依刑事局提供建議，實施相關反詐騙宣導，刑事局亦將持續會同數位發展部等主管機關對電商業者進行資安訪談，提供相關技術支援，呼籲各電商平台務必重視企業責任，加強保護消費者個人資料。

警方重申，如接獲來電顯示開頭帶「＋」號、「＋02」、「＋886」等號碼，電話中如聽到關鍵字「解除分期付款設定」、「重複扣款」及「升級VIP」等關鍵字，應立即掛斷電話，並通報165反詐騙諮詢專線。