初六報喜收到柯文哲祝福！小壯丁三寶誕生再拚第四胎？ 蔣萬安笑喊：比較想知道「包生女」秘訣

台北市長蔣萬安上任後的第一個農曆新年，同時迎來三兒子的誕生，連續三胎男孩也讓人好奇蔣萬安是否有生男孩的秘訣，蔣萬安28日下午被問及此事，笑稱比較想知道有沒有包生女的秘訣。而談到三寶命名，蔣萬安則表示還沒想好，並強調這孩子很特別，在疫情期間懷孕，又陪太太四處奔波參與選舉各項造勢場合，所以希望好好的跟太太選一個名字給這個孩子。

蔣萬安昨晚間6時許在臉書表示，家中正式迎來了「三寶」。是一個活潑健康的小男孩，身高50.5公分、體重3531公克；在產房中，用宏亮的哭聲，向世界宣布了他的到來。也吸引許多政壇好友爭相恭喜。

蔣萬安今下午前往台北靈安社2023新春團拜前，於台北市政府接受訪問，其表示，很謝謝包括民眾黨主席柯文哲、前台北市副市長黃珊珊等人的祝福，三寶得到大家的祝福一定可以快樂長大。

蔣也透露，太太剛生產完在醫院休養，接下來也會在月子中心調養，非常謝謝醫院醫師、護理師團隊對於太太的照顧，太太的復原狀況非常好，因為自然產所以復原滿快的，接下來小孩的照顧，對太太做月子期間飲食特別注意，讓身體盡快恢復。

由於蔣萬安三胎都是男孩，也被問及是否有包生男的秘訣，蔣萬安笑稱，比較想知道有沒有包生女的秘訣，不過先讓太太好好休息，三個孩子會讓家裡滿忙的，現在最重要的是太太身體趕快復原。

而在陪產的這段期間，蔣萬安也請出神救援，由爸媽幫忙照顧老大蔣得立以及二兒子蔣得宇，蔣萬安表示，接下來幾天還是需要包括爺爺奶奶、阿公阿嬤相互幫忙，才能讓太太安心休養照顧三寶。

至於未來照顧三個孩子的時間分配，蔣表示，有跟太太討論，也詢問很多朋友，所幸大寶已經12歲可以幫忙照顧兩隻小的，另一方面也在思考接下來三寶大一點是不是送到托嬰中心，剛好先前有參觀一下市府托嬰中心也還不錯，會在跟太太討論怎麼分配時間。

蔣萬安表示，生第一胎的時候，跟太太做足了功課，看了很多的書，對於照顧孩子非常細心用心，也很緊張，生了第二個寶貝後也比較經驗，第三胎更得心應手。

他也回憶，太太的阿嬤曾經告訴他們，小朋友放在桌邊他自然會長大，這就是老人家的智慧，也讓他們不會那麼緊張，好好的把孩子照顧好，孩子自然就會健康長大。

至於自己選前開出的生育獎勵金翻倍政策，第三胎最多可以領到5萬元，蔣萬安表示，他在第二場市政會議就已經指示相關局處，研擬生第一胎4萬；第二胎4萬5；第三胎5萬的政策，所以正在盤點相關財源，也會儘速達成目標。