楊繡惠年前無預警的驚喜現身三立素人歌唱節目《超級紅人榜》，在陳孟賢的邀請下擔任嘉賓，飾演歌唱秀中的酒店老闆娘「楊媽媽」；得知旗下兩名員工出走的她，一出場就大秀罵人絕技，將現場所有人都罵過一遍，連評審老師、主持人都不放過，更直言評審陳子鴻眼睛有問題，請他去看眼科。超犀利又幽默的即興演出，讓現場尖叫聲、笑聲此起彼落，就算被罵還是哈哈大笑。

初次在紅人榜露臉的楊繡惠，不僅大秀即興罵人功力還開金口唱歌！和陳孟賢及阮紅豔合唱〈為著十萬塊〉，不料開口第一句就大走音，讓陳孟賢一聽直接下跪，而被問及為何紅人榜開播12年來，從未來上過節目？楊繡惠不改幽默風趣地自嘲：「我剛剛唱第一句就有人跌倒了，確定還要請我來唱歌嗎？」

對此，受邀擔任嘉賓的楊繡惠，錄影當天也驚訝在臉書表示：「我居然！來紅人榜！」讓許多粉絲見狀紛紛留言「好期待！」《超級紅人榜》過年特輯將在大年初八(29日)晚間六點半播出。