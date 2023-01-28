林園洋蔥節。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

林園洋蔥節。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

林園為高雄洋蔥的重要產地，每年1至3月進入採收期，林園區公所每年舉辦洋蔥節來推廣林園地區的洋蔥及農漁產業，今年由4個地方協會提出申請計畫，在4個不同的場地辦理9個場次的ㄎㄠ洋蔥系列活動，今日首先登場為林園愛鄉協會及紅樹林協會打頭陣，區公所說，預估有近千人參加。

林園區洋蔥品質佳，且比其他產區更早栽種更早收成，在市場上一枝獨秀，口感軟甜多汁不嗆鼻、個頭又大又好吃。高雄市林園區公所今年改變以往的洋蔥行銷模式，由林園愛鄉協會、林園區紅樹林保育學會、林園青銀三創協會、林園夢工廠海洋創生協會分別以「洋風蔥行」、「洋蔥海味一條街」、「洋洋得意、蔥勁十足」、「來去林園蔥一波」為主題，並以民眾ㄎㄠ洋蔥為活動主軸，在4個不同的場地辦理9個場次的ㄎㄠ洋蔥系列活動。

打頭陣的是林園愛鄉協會及紅樹林協會，28日一早熱鬧登場，除有拔洋蔥活動內容之外，另有導覽賞鳥及觀賞牛隻的鄉村風情。林園紅樹林保育協會不落人後也以賞花海、品賞龍虎石斑魚及欣賞全國唯一的倒立水母，民眾不畏低溫下田採洋蔥，預估有近千人共襄盛舉，人手一袋新鮮洋蔥，收穫滿滿。

林園區長簡水彬表示，地方的農特產由在地鄉親社團創意行銷，除了對自己的故鄉用心投入關懷之外，更可帶動各社團成員的向心力，後續將在2月5日及2月11、12日由林園青銀三創學會及夢工廠海洋創生協會接力登場。

高雄林園洋蔥節