前副總統陳建仁將於31日接任行政院長，傳出副院長將由桃園市前市長鄭文燦出任，內政部長則是基隆市前市長林右昌，引發外界討論。臉書粉絲專頁「工程師看政治」細數三人過往黑歷史，包括論文抄襲、護航高端疫苗、炒作捷運通車等，痛批這是中央地方沆瀣一氣，根本就是「詐騙集團的排列組合」。

臉書粉絲專頁「工程師看政治」昨（27）日發文表示，蔡政府的新內閣終於出爐，陳建仁、鄭文燦、林右昌應分別擔任行政院院長、行政院副院長、以及內政部長，黨幾乎人人都有黑歷史，這三位也不例外。

粉專指出，陳建仁曾任國科會主委，2011年因掛名涉嫌抄襲的期刊論文而請辭下台，後來成為副總統，再轉任中研院超高薪研究員；他在疫情期間，與總統蔡英文不計一切護衛高端，代表性金句有「高端疫苗是一個很高端的疫苗」、「不信者恆不信」，更曾在解盲前，說施打高端沒有不適反應，後來又說自己打的是安慰劑；去年選舉期間，他說天主告訴他要幫助能夠為桃園貢獻的人，而這樣的人就是鄭運鵬；對於核電，他也同樣鬼話連篇。

粉專指出，鄭文燦在林智堅論文案爆發之始，他說「抺黑比賽太low了」，後來台大證實林論文抄襲，鄭不改口、不道歉、若無其事，選後台大再證實鄭的論文也是抄襲，鄭也是明通學位量販店的買家，但他只承認疏失，不承認抄襲。

至於林右昌，粉專細數，從2014年開始炒作基隆捷運，之後新聞沒有斷過到2017年，作為前瞻計劃第一炮，蔡英文說「基隆輕軌會是30年來基隆最大的建設」，還宣告2022年要通車，但到去年1月還在改路線，這表示可行性評估、環評、由誰出錢、共軌與否、誰要營運這座錢坑，通通都沒有著落。

綜觀以上，粉專痛批，這就如柯文哲所說，騙局升級還是騙局，中央地方沆瀣一氣，從頭到尾就是政治詐欺。詐騙集團的排列組合，還是詐騙集團，蔡英文、陳建仁、鄭文燦、林右昌這個政體，除了不會在立法院耍流氓與委員對罵，跟先前也沒有多大分別。