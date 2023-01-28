台北捷運公司在27、28日連續接獲疑似同一人從境外IP寄出的恐嚇信，內容揚言要在車站內「放炸彈」及「隨機殺人」，據悉該名嫌犯為25歲大陸籍張姓男子，曾來台讀大學，前年也曾署名「唐澤貴洋」在網路上留言將於雙鐵列車放置炸彈。

北市警局去年接獲通報，中山區一間建設公司收到署名日本律師的恐嚇信，文內揚言要炸毀高鐵與總統府。（戴志揚翻攝）

捷運警察指出，2023年1月迄今，北捷已陸續接獲6封恐嚇信，內容包括「放炸彈」、「隨機殺人」，檢警根據境外IP位置，以及用字遣詞，認為涉案人很可能是曾署名「唐澤貴洋」，之前就犯下多起恐嚇案的張姓陸生。

從2021年9月起雙鐵就曾多次收到恐嚇信件，後來類似恐嚇留言也出現在總統府、行政院、監察院等公務機關及台中捷運、高雄捷運等大眾運輸公司留言板，讓警方疲於奔命，經由警方仔細分析恐嚇留言，發現多次出現「唐澤貴洋」、「本尊師」、「名偵探」等特殊用語，才揪出張姓陸生。

警方調查，張嫌是浙江人，2016年來台就讀中部某大學資工系，在台期間，因追求同鄉學妹被拒，由愛生恨，2019年2月間盜用其他人的學生信箱，寄多封電郵恐嚇學妹，內容包括「早就知道你在偷吃系學會會長男友，上課路上小心點」、「四人把你的手腳壓住，檢查分泌物和味道」等語。

張男更於同年3月間盜用學妹學生帳號，寄信給學妹的老師說：「有種當掉我一門課，看你有沒有這個狗膽」，同年9月間又在選課系統留言「我在你們大樓內安裝了炸彈」、「我將按下手中的按鈕，這樣你們就會死無葬身之地」、「如果你們敢反抗我的話，那好，你們的教務長就會被我的手下暗殺掉」。

北檢調查後認定張男涉嫌恐嚇、妨害電腦使用、偽造文書等罪，依法提起公訴，張嫌隨即在同年7月出境離台。

張嫌離台前就讀北市一所大學研究所，透過線上上課方式，2022年已修完所有學分，向學校申請畢業證書。警方當時也表示，應該不會影響到他的學歷，已將相關犯案事證通報給浙江公安，不過對岸「已讀不回」，要將他繩之以法的機率恐怕不大。

2022年7月日本前首相安倍晉三遭槍殺身亡，張嫌以「唐澤貴洋」再次寄出恐嚇信，指要槍殺行政院長蘇貞昌、日本首相岸田文雄，還要向日本皇居等3處投擲炸彈，行為偏激意圖引發大眾恐慌。

警方目前已組成專案，針對北捷遭恐嚇案進行追查，前全案已報請檢察官指揮，與刑事警察大隊科偵隊、刑事警察局偵辦中。

北捷表示，今年1月以來，類似恐嚇信件已寄發6次之多，現已加派警力，結合各站保全與站務人員進行地毯式安全檢查，針對站體月台、車廂、廁所、消防設施等安全死角加強巡檢警戒，同時加強各站巡邏密度，通知沿線轄管分局強化各站出口處巡檢及攔查。