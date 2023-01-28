春節連假接近尾聲，不少民眾返台收假，桃園機場預估今天（28）出入境人潮達7.6萬人。而中央流行疫情指揮中心今公布新增285例移入個案，目前未見明顯上升，但仍提醒返台民眾遵守「0＋7」自主防疫。

不少民眾趁著10天春節連假出國旅遊，隨著假期接近尾聲，返國人潮漸增。莊人祥指出，近期入境人數較多，昨天（27）共4.1萬人入境，其中以日本入境較多，約1.4萬人；目前雖已取消居家檢疫，仍呼籲民眾遵守「0＋7」相關規範，機場亦提供自由領取每人4劑快篩，請於入境當日或次日篩檢，如需外出應每2天快篩一次。

國內今天新增285例境外移入個案，莊人祥分析，沒有明顯上升，近期都維持在單日200多例；隨著大家陸續回國，幾天之內檢驗陽性的民眾，都會配判定為境外移入個案。

莊人祥說明，目前境外移入個案判定方式有兩種，一是民眾快篩陽就診時，醫師根據旅遊史協助研判，二是大陸入境唾液PCR採檢陽性者，會自動歸為境外移入個案。

指揮中心昨宣布，為配合小三通專案入境時程，大陸入境唾液PCR篩檢措施由1月31日延長至2月6日。指揮中心最新統計，26日大陸直航入境共1247人，其中41人陽性，陽性率3.3％；金馬小三通專案入境共23人，0人陽性，陽性率為零。