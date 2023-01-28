農曆新年期間，許多人習慣到廟裡走走，祈求新的一年能夠順利，財信傳媒董事長謝金河也隨女兒到金山財神廟參拜，沒想到爆滿的人潮與眾多年輕面孔讓謝金河相當驚訝，直呼年輕人有發財夢，若能轉化成正向能量，年輕人努力上進賺錢，社會國家明天會更好。文章引起熱烈討論，不過有網友提出不同看法，直呼「可見現在年輕人經濟壓力多大？」才會尋求宗教的力量與慰藉。

謝金河在臉書上表示，以前經過金山財神廟並沒有太注意，這次終於感受到這個威力，在淡金公路上，要轉入財神廟的車潮已經堵住，路口有交通警察指揮交通，車停在山下停車場，爬上階梯走一段路，終於來到廟口，這時人潮已經排到出口。

謝金河完成拜拜流程後開始觀察現場，沒想到現場有七，八成都是年輕人，尤其是情侶檔及結婚不久的小倆口，並不是他原先所想的中老年人為子女求財，謝金河說：「這次在財神廟親眼目睹年輕人到財神廟求財，呈現的「求財若渴」，換個角度思考，這可能是好事。」

謝金河認為，這股求財風若能轉化成正向能量，年輕人努力上進賺錢，大家累積財富，社會國家明天會更好，看到這樣的景象，政治人物可能也要更有想像力。

文章一出引起討論，有網友卻提出不同意見，直說「因為這一代的年輕人，翻轉階級的機會不比上一代的人多」、「欸，應該是正財賺得跟不上通膨，只好尋求偏財，這也是要政策協助的」、「可見現在年輕人經濟壓力有多大？」

另一派網友則提到，「心有寄託，還知道努力，沒有不成功的」、「投資自己才是最穩當可靠的，讓自己成為業績成長股」、「最後一段文字非常贊同不過了。」