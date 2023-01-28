副總統賴清德抵達台南市永康區廣護宮分送民眾一元福袋小紅包。（洪榮志攝）

立委林宜瑾及市議員朱正軒聯合服務處製作「賴清德選總統」海報，力挺賴競逐大位。（洪榮志攝）

大年初七副總統賴清德參香行程的最後一天，回到本命區的家鄉台南市，所到之處不僅出現大批人潮，支持參選總統的聲音更是此起彼落，除了市長黃偉哲多次「出聲」力挺，賴系立委林宜瑾及林俊憲更分別製作「賴清德選總統」的勸進海報，多處現場更如同「選總統」的造勢大會。

下午1點，賴清德在市長黃偉哲及立委林宜瑾、王定宇、賴惠員、民進黨台南市黨部主委潘新傳等人的陪同下，抵達永康區大灣廣護宮向廣惠聖王參香時，林宜瑾及市議員朱正軒聯合服務處特別製作手持的「賴清德選總統」海報，力挺賴競逐大位。

黃偉哲致詞時，也對著在場大批信眾，呼籲「支持2024賴清德選總統，帶領台灣拚經濟、拚民心，好不好？」不僅現場響起一片叫「好」的歡呼聲，連賴清德也張口跟著喊「好」。

隨後，賴清德表示，大年初七抵達大灣廣護宮，主要是向廣惠聖王拜年，也向民眾拜年，並將蔡總統及他聯名的一元福袋小紅包，分送給大家。

賴清德還說，今年是癸卯年，卯時是一天的開始，兔子更是吉祥的動物，希望市民這一年都能充滿希望、吉祥及幸福，生意興隆、事業成功，求財得財、求利得利，行東西走南北，賺錢穩當當。

現場大批民眾扶老攜幼排隊領取賴清德的福袋小紅包，賴清德也與民眾互道「新年快樂」，不少民眾更直說「賴總統加油！」