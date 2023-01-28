大年初九（30日）是玉皇大帝的誕辰日，也是「拜天公」的日子，風水顧問高宏寓表示，初九是開工的吉日，可準備8項供品，包括鮮花、素果、茶酒、五牲、甜點、紅龜粿、發糕、天公金等，祈求新的一年平平安安，當天有二個開工吉時，分別是早上7點10分至8點30分及早上9點10分至10點30分。

根據《三立新聞網》報導，高宏寓指出，初九（30日）當天供品可準備鮮花、素果、茶酒、五牲、甜點、紅龜粿、發糕、天公金等，祈求平安逢凶化吉、萬事如意，由於玉皇大帝身分尊貴，所以在「拜天公」時必須非常慎重，不可開玩笑。

高宏寓提醒，初九（30日）是今年的開工吉日，開工吉時則是早上7點10分至8點30分及早上9點10分至10點30分；相沖方位為煞南，相沖生肖為22歲屬馬的人。

高宏寓說，正月初九這天是玉皇大帝的萬壽聖誕，古稱「祝天誕」，俗稱「天公生」，是民間信仰中天界的領導者，也是神界中地位最高的神，根據台灣民間傳說玉皇大帝被稱為統御萬靈的三界至尊，不但授命於天子，統轄人間，也統轄儒、道、釋三教和其他諸神仙也就是天神、地祇、人鬼都歸其管轄。