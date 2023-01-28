（16：25更新）印度媒體引述印度國防部官員指出，印度空軍1架蘇愷（Sukhoi）Su-30戰機及1架幻象2000（Mirage-2000）今（28）日在訓練中墜毀，目前已知3名飛行員中有1人不幸罹難，另外2人重傷送醫。現場畫面顯示，戰機墜毀後現場僅剩「碎片」殘骸，軍方正在調查2機是否空中相撞。

印度新德里電視台（NDTV）、《印度斯坦時報》（Hindustan Times）引述印度軍方官員指出，1架蘇愷-30戰機及1架幻象2000戰機今日從中部馬德雅省（Madhya Pradesh）瓜里爾（Gwalior）空軍基地起飛進行訓練演習時不幸墜毀。

Very disturbing reports of fighter jet accident in Morena distt of MP. Official statement of @IAF_MCC is awaited on this incident. pic.twitter.com/bWy02iBrIl — Pranay Upadhyaya (@JournoPranay) January 28, 2023

消息人士透露，蘇愷-30戰機上有2名飛行員、幻象2000有1名飛行員，稍早報導指出，2名飛行員彈射成功脫逃，據悉他們傷勢嚴重，已送醫急救，救難人員仍在搜尋第3名飛行員下落，不過印度軍方後續發布推文，指出1名飛行員傷勢嚴重不治。

這起戰機墜毀意外並未造成平民傷亡。

The two aircraft had taken off from the Gwalior air base in #MadhyaPradesh where an exercise was going on pic.twitter.com/doGGUfluRs — Hindustan Times (@htTweets) January 28, 2023

當地民眾拍攝的畫面顯示，戰機墜毀在一片光禿禿的樹叢中，飛機摔成一片、一片殘骸，已看不出原型。

印度空軍1架蘇愷（Sukhoi）Su-30戰機及1架幻象2000（Mirage-2000）28日在軍演中墜毀。（圖／路透社）

印度軍方消息人士透露，印度空軍正在調查2架戰機是否空中相撞導致墜機。印度官員卡蒂亞爾（Adarsh Katiyar）告訴媒體：「目前尚不清楚2架飛機是否相撞。」

印度空軍1架蘇愷（Sukhoi）Su-30戰機及1架幻象2000（Mirage-2000）28日在軍演中墜毀。（圖／路透社）

馬德雅省首長邱漢（Shivraj Singh Chouhan）發布推文表示：「空軍蘇愷-30及幻象2000戰機在莫雷納（Morena）科拉拉斯（Kolaras）附近墜毀的消息令人難過，我已指示地方政府與空軍合作，迅速進行救援工作。我祈禱飛行員都平安。」

（持續更新）