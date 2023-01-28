大S和汪小菲前年底宣布離婚後，去年3月因大S再婚具俊曄，雙方又掀戰火，近日張蘭控訴大S分享「新一家四口照」後就封鎖了張蘭，讓她相當憤怒，網友則疑信參半。今(28日)台灣狗仔葛斯齊宣布開工，拋出新一波汪小菲和其他女子熱吻的照片，喊話張穎穎不要被愛情沖昏頭，「這些照片都是妳『任期內』所發生的事啊」。

汪小菲和張穎穎的緋聞傳了一年多，去年汪小菲才首度在朋友圈認愛張穎穎，未料今年初張穎穎就宣布和汪小菲分手，並指張蘭玩兩面手法，「尊重您是個長輩，一直告訴小菲百善孝為先，從始至終沒有說過您一句不好」。而汪小菲近期人都在安徽合肥，被推測是想挽回張穎穎，21日張穎穎曬出慶生照片，暗示與汪小菲復合成功，寫下：「哪有那麼複雜，能讓你每天開開心心笑的就是對的人」，還補充：「快樂不只今天，而是歲歲年年，新年快樂，兔年大吉」。

葛斯齊發文。（圖／翻攝自葛斯齊臉書）

對此，葛斯齊稍早有感而發，曬出多張疑似汪小菲和其他漂亮女生舉止曖昧的照片，開玩笑說小時候媽媽常說要尊重女生，「沒想到最近常常看到這樣的照片，你們說！這男的要怎麼負責？！他媽媽小時候沒教好他禮貌與尊重異性，難怪要這麼努力的賺錢！」字字句句疑似指汪小菲行為不當。

葛斯齊更酸張蘭常在直播自曝「荒唐事」，卻一點證據都拿不出來，並指出2017年他拍到大S的照片，身邊牽的就是汪小菲，駁斥大S出軌的說法，葛斯齊也對張穎穎呼籲這些照片都是汪小菲和她交往期間發生的事，「快醒醒吧！不是都說摩羯座女生最理性、聰明、識大體嗎」，而汪小菲方面暫時未回應。