葡萄牙球星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）去年11月接受名主持人摩根（Piers Morgan）專訪，透露自己遭到曼聯背叛，球團一直不斷想把他趕走，同時C羅也指責了曼聯自從老帥佛格森（Alex Ferguson）離開後一直沒有進步，痛批葛雷澤（Glazer）家族經營球隊不善，種種犀利的言論最終導致C羅離隊，外界認為正是摩根的節目，讓歐洲豪門逐一退出競爭C羅的行列，不過摩根倒是往自己臉上貼金，強調是因為自己的專訪，C羅才能簽下足球史上最大合約。

苦等不到歐洲球隊合約，C羅轉而投向沙烏地球隊艾納斯的懷抱，接受2億歐元的天價合約，球員退役的卡拉格（Jamie Carragher）對此評論道，「C羅選擇接受摩根的採訪時，等同於結束了他的職業生涯，而他的勁敵梅西（Lionel Messi）已經拿下世界盃冠軍，這不是C羅告別賽場該有的劇本。」

摩根則是嚴正反駁卡拉格的說法，不過似乎搞錯了重點，「因為我們的專訪，C羅簽下了足球史上最大的合約，37歲的他現在是世界上收入最高的運動員。他現在所做的事與過往沒有不同，在一個新的國家、新的聯賽中挑戰自己，對我來說，這會讓他比梅西更有優勢。」

「我認為他更願意替歐冠聯賽球隊效力一兩年，但艾納斯開出一份令人吃驚的報價，若能提升一個地區的足球形象，在他職業生涯晚期會是一個新的挑戰，這確實也吸引了他。」只是C羅來到沙烏地還未能有所表現，首場面對巴黎聖日耳曼的友誼賽梅開二度後，近2場正式比賽C羅卻顆粒未收，艾納斯還在沙烏地超級盃4強賽中遭到淘汰。