桃園市近年來積極興建社會住宅，不過遇到疫情影響、營建物料上漲、人力難尋等狀況，社宅興建進度落後，尤其八德3號社宅目前已延宕1年多。住發處表示，八德3號社宅未在預定完工日期竣工，依約向廠商開罰4800萬元，將從應付價金裡預扣。

八德3號社會住宅位於八德區興仁路及中山路交叉口，基地面積為9860平方公尺，預計興建地上21層、地下3層的建物，內部規畫1至3房多元房型共524戶住宅單元，最為特別的是八德3號社會住宅中將設置微型運動中心，包括體適能中心、多功能教室等，啟用後將成為首座社宅微型運動中心，不過原本預計前年底完工卻延宕至今，遭當地民眾點名「蓋都蓋不完」。

住宅發展處坦言，營建業目前面臨原物料上漲，加上前段時間受疫情影響，叫工吃緊，各興建中的社宅都面臨相同問題，不過八德3號社宅的進度最為落後。即便疫情趨緩，移工陸續入境返回工作崗位，但現在都是「工人挑老闆，而非老闆挑工人」，就算是當天發薪水也不見得有人願意做，若沒有連續施工，工班就有可能跑掉，因此工期才會不斷延遲，目前保守估計今年2月竣工，若驗收合格順利，預計下半年開放民眾申請入住。

住宅發展處表示，依約規定未在預定完工日期竣工將按日計罰，罰則上限為總工程費用的20％，以八德3號社宅興建總經費24億元、已延宕1年多來計算，已達罰款上限，向廠商開罰4800萬元，將先從應付價金內預扣，目前已催促廠商積極找工、趕工，每周會定期召開工作會議追蹤興建進度及派工情形。此外，針對物價上漲的部分，市府會按照物價指數調整經費，不過目前廠商尚未申請物調。