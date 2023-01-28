天后蔡依林在年前剛完成台北站最終場演唱會，隨後便飛往日本旅遊，而農曆春節期間她也與家人前往阿里山，更大方發出限時動態與粉絲分享自己在阿里山所見的美景，引來粉絲求偶遇。

在限時動態中可見，蔡依林放下一頭及腰捲髮，頭上還帶著一頂黑色毛帽保暖，身穿同色系長版羽絨外套搭配藍色緊身牛仔褲，有別於舞台上精緻華麗的服裝，私下的她整體打扮相當休閒，有如鄰家女孩。

然而，她也與姊姊等家人們在步道上、火車車廂內拍照，並曬出多張美照，包括她在所住飯店裡無邊際泳池捕捉到的曙光，由於現場似乎沒有其他人，因此讓她得以獨自享受，雲霧繚繞宛如仙境一般的景色，甚至連日出時台階上的露珠也被蔡依林拍了下來。

蔡依林分享多張阿里山美景照與家人合影。（圖／截圖自蔡依林IG）

事實上，蔡依林在結束6場「UGLY BEAUTY」台北Finale巡演後，就被粉絲拍到她在日本羽田機場穿著黑色運動套裝搭配綠色帽子，身上僅有小腰包，打扮相當隨性，對此，她自己曾在演唱會上透露，自己私底下其實很邋遢，且非常平凡內向，不像是大家看到的在台上的她。