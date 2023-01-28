「金門版摩西分海」建功嶼今日中午傳出旅客因不了解潮汐受困意外。(圖／民眾提供)

10遊客朝聖金門版摩西分海，卻遇漲潮而受困建功嶼，嚇得緊急求援。(海巡署提供)

警消獲報後立及出動救難人員與橡皮艇，頂著10度低溫前往救援。(圖／民眾提供)

受困遊客4男6女因天冷只能躲在軍事建築物中避寒待援，所幸無人受傷。(圖／民眾提供)

有金門版摩西分海之稱的「建功嶼」今(28)日中午時分傳出旅客受困意外，民眾通報有多位遊客因未察覺漲潮無法及時返回受困島上，警消獲報後立及出動救難人員15人與橡皮艇2艘，頂著10度低溫登島救援，成功帶回受困遊客4男6女，幸無人員受傷。

金門建功嶼位於金城南門的浯江溪口，素有「金門版摩西分海」之稱，也是遊客必訪的知名景點之一，退潮時可由藉由石板步道直接走路登島，欣賞絕佳景色，但必須謹記潮汐時間以免漲潮淹沒步道受困。

10遊客朝聖金門版摩西分海，卻遇漲潮而受困建功嶼，嚇得緊急求援。(海巡署提供)

金門縣消防局表示，今日中午12時42分許接獲遊客通報，有4男6女因未注意潮汐問題受困建功嶼島上，消防局立即出動橡皮艇2艘、警義消15人及岸巡船艇前往救援，由於近日東北季風強勁、海象不佳，也增加警消登島救援難度；救難人員抵達現場時水深已過膝，立即以手機連絡受困遊客並下艇救援，順利將10人救回岸上，結束一場虛驚。

據前往救援的警消表示，受困的10名男女中有金門人也有台籍遊客，也有年幼的兒童和年邁的長者，因不了解潮汐才會受困在建功嶼上，哭笑不得，而這也是建功嶼開放登島觀光以來「史上受困人數最多」的一次。