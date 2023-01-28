受惠於通膨趨緩、聯準會放慢升息腳步，近期債券市場出現反彈，但即使如此，債券價格與過去10年平均值相比，仍有相當大的折價幅度，其中新興美元主權債與美國投資級公司債的折價幅度分別高達18.8％與13％，投資吸引力極佳。投資人亦可考慮布局複合型債券基金，交由專業投資團隊掌握各類型債券的最佳投資時機。

野村投信表示，儘管聯準會信誓旦旦表示2023年不會降息，但通膨出現降溫趨勢，美國製造PMI進入萎縮區間，衰退機率提高，市場預期聯準會下半年將開始降息，看法分歧預計將使公債區間波動提高。信用債券因具備較高殖利率與高利差優勢，持續看好投資前景，首選為波動度相對較低的投資級公司債，風險承受度較高的投資人不妨增加新興美元主權債，因為目前債券殖利率在8％以上，就過去經驗來看，當新興美元主權債殖利率在此一水準時進場，長期持有的話都能有不錯的回報率。

野村基金(愛爾蘭系列)全球多元收益債券團隊指出，預期聯準會將很快停止升息，利率調整將暫停一段時間，並最終被迫降息，最早可能在2023年末降息，很可能會更晚才進行動作。於此同時，許多債券殖利率目前均具備極大的投資價值，即使短期內可能存在波動。除了可觀的收益率之外，債券市場也提供資本增值機會，包括金融債和新興美元主權債，均值得加以投資。

NN投資夥伴資深新興市場策略分析師Maarten-Jan Bakkum指出，對於新興市場而言，預期比實際升息更為重要，聯準會進一步升息不是問題，因為這已在預期中，自2021年第四季至2022年第四季，超過1兆美元的資金離開新興市場，迫使新興市場央行在通膨已經有所改善下，仍保持鷹派立場。但自去年10月底以來，市場對聯準會政策的預期出現變化，對於流入新興市場的資金產生重要且正面的影響，在去年11月與12月，共計1,700億美元的資金流入新興市場，新興債市前景看好。