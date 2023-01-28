由於大年初六(1/27)開獎的第112000013期大樂透頭獎無人中獎，目前已4連摃，頭獎獎金2.26億元累入本期，台灣彩券表示，大年初七(1/28)大樂透仍然有開獎，頭獎預估上看2.8億元。

1月27日晚上大樂透加開的9個春節大紅包中獎號碼從小到大依序為05、07、13、25、34、38、42、43和44，台彩表示，27日共開出19組，其中14組為一注獨得，每注各得100萬元獎金；期餘5組為2注均分，每注各得50萬元。

依台彩統計，不少彩券行連連開出大獎，包括：一、臺北市中正區的「高進發彩券行」在105年至109年曾開出6次春節大紅包獎項，27日晚再度開出一注，締造該投注站第7度開出大紅包的紀錄。

二、位於高雄市大社區的「吉興彩券行」曾在108年間開出4.1億元的大樂透頭獎，111年春節期間也曾開出1注春節大紅包，27日晚為第二度開出。

三、臺南市北區的「佰面贏彩券行」曾在110年開出威力彩頭獎9.2億元，103年也開出過1注春節大紅包，27日晚再添一筆開出大獎的紀錄。

台彩表示，今年的大樂透春節加碼活動自小年夜1月20日起跑，連續17天每天都有開獎，直到2月5日元宵節為止，活動期間每期都會額外加開一組9個春節大紅包獎號，消費者只要對中任6個號碼，就贏得100萬元的春節大紅包獎項，今年春節加碼期間總計要送出360組100萬元，而統計至今晚(1/27)為止，加碼活動已實施8天，春節大紅包累計已送出217組，佔總獎額的6成(60.3%)，累計中獎人數為258人，其中有177人獨得百萬獎金。

今年加碼的360組春節大紅包獎項還剩下143組，今天(1/28，初七）開獎的大樂透頭獎預估上看2.8億元，也將繼續加開9個春節大紅包獎號，買一張大樂透可以對兩種獎項，想中獎的民眾敬請把握機會。