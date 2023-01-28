農曆春節連假即將結束，桃園國際機場公司預估今會是春節期間桃機旅運量最高的一天，假期平均旅運量是去年的27倍，交通部長王國材今日上午至桃園機場及松山機場視察，關心旅客出入境情形，也指示國內線適時加開班次疏運旅客。

根據桃機公司預估，今日桃機客運量約為8萬4799人次、航機起降411架次，為春節疏運期間（1月19日至1月30日）最高峰日。春節疏運起始日至初五（26日），平均每日客運量為7萬1010人次，較去年同期增加近27倍，預估整體春節疏運期間客運量將達88萬0296人次、航機起降4768架次。

交通部長王國材（左起）前往桃園機場及民航局桃機塔台視察，並與機場公司董事長林國顯交換意見。（機場公司提供）

王國材在機場公司董事長林國顯及民航局飛航服務總台總台長黃麗君等人陪同下，先後視察桃機塔台及營運控制中心等處。王表示，今年是國門解封後第一個春節假期，航班及旅客都大幅增加，考驗桃園機場CIQS（海關、證照查驗、人員檢疫及動植物檢疫、安檢及航空保安）、航空、地勤、商業服務及交通運輸的應變能量。此外，王國材也針對未來機場發展走向、園區用地規畫等議題與林國顯及黃麗君交換意見。

王國材也前往松山機場視察離島航線疏運，提醒同仁掌握各航空站旅客動態，適時協調航空公司增開加班機或啟動疏運應變計畫服務旅客。

大批旅客在第一航廈內排隊辦理登機手續。（范揚光攝）

根據民航局統計，國內線各航線今年總共加開4波加班機，運能總計提供2982架次、28萬8784個座位數，座位數較去年春節增加6.1％。自1月19日起至1月27日，各機場國內線共計飛航2173架次，載運近17萬人次，平均載客率77％，平均每日約1.9萬人次，其中以初三（24日）的2.2萬人次最高。

民航局指出，疏運期間雖有部分小離島（蘭嶼、綠島、七美）因天候不佳有航班取消情形，但經航空站宣導改搭船班或於天候正常後以隔日航班疏運，皆無滯留旅客，整體國內線航空疏運情況良好。