台北市內湖區今日下午發生一起翻車事故！一輛新車要價284萬元起的保時捷Macan GTS下午1時許，行經南京東路六段時，張姓駕駛疑似車速快又不熟路況撞擊安全島後翻車，擦撞到同向的另輛轎車，張男全身多處擦挫傷。警方獲報趕抵現場，緊急將張男送往三總救治，所幸其意識清楚並無大礙，而遭到波及的轎車駕駛及乘客無明顯外傷，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
台北市內湖區今日下午發生一起翻車事故！一輛新車要價284萬元起的保時捷Macan GTS下午1時許，行經南京東路六段時，張姓駕駛疑似車速快又不熟路況撞擊安全島後翻車，擦撞到同向的另輛轎車，張男全身多處擦挫傷。警方獲報趕抵現場，緊急將張男送往三總救治，所幸其意識清楚並無大礙，而遭到波及的轎車駕駛及乘客無明顯外傷，雙方駕駛均無酒駕情事，詳細事故原因仍待警方調查釐清。
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