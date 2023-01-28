寒流來襲，中央持續發布低溫特報，考量流落各地的街友容易挨餓受凍，桃園市造冊的街友數有200人，市府除提供短期住宿外，也協助街友重返社會、重建生活，去年協助24人找到工作、有穩定住宿，成功「脫遊」，自南區外展中心啟用後，脫遊人數有明顯攀升，近年來約占1成。

受連日低溫影響，消防局統計，全市27日疑似低溫OHCA失去呼吸心跳者共有14件，今天截至下午1點則有12件。社會局憂心近日低溫，這些在火車站、公園露宿街頭的街友們恐難以保暖，為此遊民外展中心從日間上午10時至下午2時有提供避寒暖暖包及沖泡食用物，而南、北區避寒所也開放街友避寒並提供禦寒物資及熱食。

社會局盤點，全市目前有造冊的街友約200人，其中北區外展中心人數較多約有120人、南區外展中心人數較少約80多人，不過街友數量都是浮動的，至於短期住宿則各有25床，由於多數街友不適應團體生活，無法按照團體公約生活，因此床位目前尚未客滿。

社會局表示，市府除了在寒流來襲時提供街友保暖物資以外，也積極輔導街友就業，多數以勞力性質為主，包括粗工、派報或計時性工作，順利就業的下一步便是穩定租房，市府會持續追蹤3個月，若3個月都有穩定就業、租房就可視為成功「脫遊」，自從南區外展中心啟用後，能服務的街友更多，服務範圍也更大，自此後每年約有1成的街友可以「脫遊」，不過街友常因身體狀況、工作狀況不穩重返街頭，這部分市府也會留意，再次給予輔導。