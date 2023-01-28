北屯國民暨兒童運動中心是台中首座結合標準滑冰場的運動中心（建築模擬圖）。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市繼將國民運動中心結合兒童運動中心後，去年3月動工的「北屯國民暨兒童運動中心」規畫一座標準滑冰場，運動局長李昱叡表示，這也是中部首座結合滑冰場的運動中心，完工後可提供台中滑冰運動選手專業、安心的訓練場地，也可作為市民闔家滑冰同樂的好去處。

李昱叡表示，台中市政府積極推動優質運動建設，推動全國首創「國民暨兒童運動中心」，已啟用長春、大里、潭子3座國民暨兒童運動中心，而市民期盼已久的「北屯國民暨兒童運動中心」去年開工，預計113年8月完工，也將是台中市第1座結合標準滑冰場的運動中心。

李昱叡說明，北屯區是台中人口最多的行政區，遷入與新生兒人口持續增加，市府投入8億餘元興建北屯國兒運，今年啟動促參管理作業程序，遴選出優質營運團隊，為場館營運作準備，積極推展全民運動；內部規劃多項運動空間，包括體適能中心、韻律、飛輪教室、綜合球場、游泳池等運動設施，以及兒童專屬運動空間，提供市民完善的運動服務。

他也感謝市府建設局、交通局、地政局協助，盼未來落成啟用後能成為在地新興運動亮點，提供市民多元、豐富的運動選擇，也能支持台中優秀運動員培訓需求，更串聯台中巨蛋、洲際棒球場、漢神洲際購物中心、網球中心等場館，帶動運動產業經濟發展，打造北屯區運動生活圈。

李昱叡表示，已經著手彙整民意、體育團體及潛在投資團隊建議，並同步啟動促參管理作業，盼遴選出優質營運團隊，提升北屯國兒運機能與服務品質，帶給在地更優質的運動環境。