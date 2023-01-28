太狂啦！電桿廣告無奇不有，可以賣房子、車子，但彰化縣金馬路停車場附近電桿上廣告，竟賣起毒品，廣告強調「頂級安非他命製造商」、「自產自銷、公開販售」，引發民眾熱議，彰化警方表示，初步了解是該處有民眾糾紛，惡意留下聯繫方式，當事人已經提告。

彰化縣彰化市最近有民眾在電桿上發現有民眾張貼販售毒品廣告，沿著金馬路整路貼，內容表示頂級安非他命製造商，專業製造上純安非他命，自產自銷，還留下聯繫方式，大膽行徑引發當地民眾熱議，直呼竟然公然挑戰公權力，真的太強了。

轄區彰化分局中正所表示，該案雙方當事人已經進入司法程序，彼此互告也不是第一次，不過被惡意公布資料的鄰居被公開抹黑販售毒品，這部分已經提告誹謗，經過調查販售毒品事件也並非事實，全案交由檢方偵辦。

據當地民眾表示，他們2家經常有糾紛，不過是其中一方有問題，處處針對大家都很害怕，能避免跟他們打交道就避免，只能說有夠倒楣，已經被騷擾很久，這次鬧這麼大也是傻眼，遲遲沒有人有辦法解決，希望有關單位能夠想想辦法。

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