國際奧委會日前宣布，容許俄羅斯及白俄羅斯運動員以中立身份參加2024年巴黎奧運；亞奧理事會亦表示，兩國運動員能參加亞洲賽事，包括今年杭州亞運，以便爭取巴黎奧運會的參賽資格。對此，中國奧委會發言人回應，中國奧委會將積極響應及支持國際奧委會及亞奧理事會的倡議和決定，願為俄羅斯和白俄羅斯在內所有符合條件的運動員，搭建良好參賽平台。

中國奧委會發言人指出，國際奧委會執委會近日發佈的聲明是一段時間以來國際奧委會積極與奧林匹克運動有關各方深入溝通和磋商的成果。去年12月，國際奧委會第11屆奧林匹克峰會在瑞士洛桑召開，奧林匹克運動有關各方主要領導人就此問題進行了深入討論。中國奧委會主席高志丹出席了此次會議。與會各方一致認為，奧林匹克運動擔負著團結世界的使命。所有運動員的合法權利均應受到保護。會上，亞奧理事會提議在亞洲範圍內為俄羅斯和白俄羅斯運動員回歸國際賽場提供平台，獲得了與會代表的廣泛支持。前不久，國際奧委會再次就此與國際奧委會全體委員、各國際單項體育聯合會、各國家／地區奧委會和運動員代表進行廣泛和深入的磋商。有關各方均對奧林匹克峰會的建議和國際奧委會的立場表示支持。

中國奧委會發言人稱，中國奧委會主張全世界運動員都應享有平等的參賽權利，運動員是否參賽應由體育表現決定，而不應受到政治、戰爭等因素的干擾。中方一貫秉持體育政治中立原則，反對體育政治化。中國奧委會將積極響應和支持國際奧委會和亞奧理事會的倡議和決定，願為包括符合條件的俄羅斯和白俄羅斯運動員在內的所有運動員搭建良好參賽平台，共同捍衛奧林匹克價值觀，維護國際奧林匹克大家庭團結。關於兩國運動員參加杭州亞運會的具體方案等，國際奧委會、亞奧理事會等有關各方還將進一步深入研究，相關方案將符合全體運動員的共同利益。