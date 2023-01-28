警方於陳女房內臨檢時，在面紙盒中發現毒咖啡包。（警方提供）

新北市蘆洲警分局前（26）日晚間10時許，於轄內某汽車旅館執行重要節日安全維護工作，剛到門口就看見1名許姓男子神色有異，上前盤查後，在其手提袋內查獲咖啡包、K他命等毒品，便將人帶回警局偵辦；隨後警方再度回到旅館臨檢，又在1陳姓女子房內查獲毒品咖啡包及殘渣袋，連同2名友人皆一併帶回偵辦。

警方表示，當天晚間於轄內某汽車旅館執行臨檢，於門口櫃檯清查住宿資料時，發現許嫌提著一只手提袋從旅館走出，且神色緊張，警方將他攔下盤查，果真在袋內查獲三級毒品咖啡包3包、K他命1包，當場將許嫌逮補。

查獲許嫌後，警方於1小時內再度回到原本執行臨檢的旅館，繼續未完的勤務，其中某客房住客陳姓女子表示自己與2名友人剛聚餐結束，回到旅館休息，但警方入內查看後，發現桌面及浴室垃圾桶、衛生紙盒內發現毒品咖啡包及殘渣袋，便將3人帶回警局偵辦。

警方強調，過年期間治安不打烊，為保護民眾安居樂業的權利與打擊毒品、詐欺等犯罪，均會加強訪視轄內旅宿業、公園，讓民眾知道守護無空窗；由警方與民眾共同過一個安心的好年。

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