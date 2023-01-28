台南市警5分局28日凌晨3時40分在北區文賢路與武聖街口，攔查1輛行車違規的小客車，在車內查獲1把折疊刀與12包毒品，陳姓駕駛坦承持有毒品，車內楊姓友人驗尿呈陽性反應，2人原本趁過年開車到台南遊玩吃美食，最後遭依照毒品罪嫌與社維法移送台南地檢署偵辦，大呼倒楣認栽。

21歲陳男從事服務業，家住台東縣，過年開車載著在屏東縣擔任廚師的23歲楊姓友人到台南玩，大年初七凌晨3時許開車外出吃消夜，行經北區文賢路與武聖路口，因轉彎時未打方向燈，引來警方攔查。

警方在陳男車內見到1把折疊刀，認為他無故持有刀械，又在駕駛座的儀表板與腳踏板上看到10包毒咖啡，2包K他命，人贓俱獲。陳男坦承持有毒品，楊男雖否認吸毒，事後驗尿仍呈陽性反應，毒品總重23公克，2人都遭警方依照毒品罪嫌與社維法「無故持有刀械」為由送辦。

陳男供稱，原本打算與楊男過年開心暢遊府城，27日晚間先在中西區康樂街一家酒店消費，向綽號「阿漢」的陌生男子購買毒品，2人玩到28日凌晨，半夜相約一起喝牛肉湯時，不料半途被警方攔檢查獲毒品，反而毀掉春節度假心情，落網後大呼倒楣。

警方強調治安無假期，在元宵節結束前，持續落實「重要節日安全維護工作」，其中毒品案件就是重要參考指標。

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