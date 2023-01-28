過年期間重磅宣布加盟PLG高雄鋼鐵人的林書豪，外界相當期待他在台灣的首場比賽會是何時，28日林書豪在個人IG限時動態說明來台計畫，以流利的中文透露自己下禮拜將會飛往台灣，相當期待見到台灣粉絲，也表示自己因為2個月沒有比賽，需要熟悉隊友及調整狀況，並不確定什麼時候可以上場作戰。

林書豪表示，因為不想有太多關於自己的流言，因此決定先透露自己抵台後的規劃，他表示並不確定會在下禮拜的哪一天抵台，且自己還需要適應體系以及恢復身體狀況，以良好狀態迎接第一場比賽，不想冒著受傷的風險，也希望帶給大家最好的表現，無法百分之百保證自己在台灣的首場比賽會是什麼時候，「我是每天很努力在訓練，希望很快，當然可以越快越好，可以恢復比賽狀態，非常非常期待看到你們，很快就見面了。」

先前傳出多支球隊爭取林書豪加盟，最終決定落腳高雄鋼鐵人，根據球團總經理高景炎透露，林書豪認為台灣籃球有重北輕南的狀況，相當認同鋼鐵人的大南方發展計畫，希望為南部球隊盡一份心力，而林書豪也將與CBA北京首鋼的老隊友周儀翔再次攜手作戰，洋將鑀倫（Aaron Harrison）也曾在NBA黃蜂與林書豪當過隊友，而林書豪的弟弟林書緯目前在新北國王效力，有望在未來上演兄弟對決。

先前台灣另一職籃T1球隊桃園雲豹簽下前NBA明星中鋒「魔獸」霍華德（Dwight Howard）造成空前熱潮，更為人熟知、在紐約掀起「林來瘋」的林書豪，將帶來台灣籃球另一波高潮，本季將會是寶島籃球史上最重要的一年。