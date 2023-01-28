雲林縣北港鎮朝天宮媽祖廟前中山路糕餅店林立，各式糕餅是遊客最愛的伴手禮，每年有上億元商機，28日糕餅業者表示經過3年疫情買氣低潮，今年湧現大量人潮，營業額至少成長5成，但還是比疫情前的買氣少一點，可能是受景氣、出國、年假較長等影響，買氣要完全復甦仍需要一段暖身期。

雲林縣「北港糕餅一條街」，春節湧人潮營業額成長5成。（張朝欣攝）

新春年假期間，北港朝天宮每天湧入10萬以上人潮，廟前中山路「糕餅一條街」更是人山人海，4、50家糕餅店生意興隆，每家都成了排隊名店，店家提供試吃服務，各種口味應有盡有，遊客品嘗後幾乎人手一包，現場購買加上宅配，讓糕餅業者每天都趕工製餅。

「臻狀元」餅店負責人林鴻儒表示，疫情3年期間，新春銷售情況大幅下降，好不容易撐過去了，今年春節年假總算出現採購潮，不少人全家出遊，來朝天宮參拜媽祖後購買糕餅、麻油、花生等北港特產，其中糕餅口味多樣，是最受歡迎的伴手禮，從大年初一店內即湧現人潮，營業額至少增加5成。

林鴻儒說，北港鎮早年為雲林沿海五穀雜糧產地，利用五穀雜糧作為內餡衍生出眾多糕餅店，各店非常競爭，因此要不斷推陳出新，除了最受歡迎的傳統糕餅「狀元餅」外，他還推出「賞金萬兩」特色糕餅，外形有如金磚，內餡結合蓮子豆沙與拔絲奶黃；「虎爺餅」則是肉鬆豆沙加蛋黃內餡，都很受歡迎。

糕餅業者指出，今年新春雖然買氣旺，但與疫情前相比，購買金額沒有那麼多，可能是因為景氣尚未完全復甦、年假長達10天人潮分散、出國旅遊增加等因素，不過大家對未來的消費力都相當樂觀，持續趕工迎接元宵節的另一波購買熱潮。