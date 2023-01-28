過年期間許多人都會搭高鐵返鄉團圓，一名女網友表示，她好不容易搶到靠窗的座位，沒想到上車後有一名媽媽要求換位，因為「一家三口想坐一起」，女網友婉拒後，遭對方嗆沒同理心，「想坐的話，給妳坐吧」，還放任3歲孩子不斷哭鬧。事後她崩潰發文還原經過，直說：「只是想坐我自己買的位置錯了嗎？感覺我像一個壞人」。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，過年時她搭乘高鐵，一上車就發現一名媽媽坐在她的位置上，她拿出車票示意，對方卻希望她能換到靠走道的座位，「想要一家三口都坐在這個位置上」，即使原PO說明想坐在靠窗的座位，這名媽媽仍不死心，甚至還說「妳想坐的話給妳坐吧」，讓原PO當場傻眼：「不是啊，那本來就是我的位置！」

更讓原PO不爽的是，這名媽媽的孩子來到座位時不斷哭鬧：「為什麼爸爸不是坐這裡、那本來是我爸爸的位置」，還惡狠狠地瞪著原PO，不料媽媽竟說：「沒辦法呀！這個阿姨不跟我們換，之前有遇到好心的阿姨願意換座位給我們」，眼看孩子不停吵鬧，原PO一度心軟想讓位，但媽媽又開口：「小姐可以跟我們換座位嗎？你看小朋友都哭成這樣了」。

原PO一股怒火油然而生，直說：「你如果想要一家三口坐在一起，為什麼不早點買票，可不可以管一下你的小孩，跟他說什麼好心的阿姨是什麼意思？」而惱羞成怒的媽媽也回嗆：「我只是問你一下而已，不知道你在生氣什麼」、「這裡很多媽媽，你沒有小孩才沒有同理心」、「他才3歲而已，只是小朋友要怎麼管？」

原PO表示，爭執的過程中這名媽媽打翻飲料，還把擦拭的衛生紙丟在座位上，並向保全要求升等商務艙。最後，這名媽媽被人帶離現場，臨走前不斷咆哮，「妳是沒有小孩才這樣？可不可以有點同理心？怎麼可以罵別人的小孩」。對此，原PO好奇上網發問，「只是想坐我自己買的位置錯了嗎？感覺我很像一個壞人」。

貼文曝光後，引起網友討論，甚至有一名自稱高鐵員工的網友表示，每次賣票和旅客告知座位狀況時，對方都很有自信地說：「沒關係，我再去車上跟人家換」。其它網友也留言，「真的不是歧視帶小孩，需要座位就早點買票真的不難」、「你做得很好，是那個媽媽不會教小孩」、「不會教小孩不要生啊，妳的小孩哭跟我有什麼關係」、「有次遇到一家人想跟我換位，換完直接吵整路，真是謝了」。