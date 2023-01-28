13歲鄭姓男童平時居住在北區兒童之家，特定節日才會回平鎮與父親團聚。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

員警得知鄭男家境狀況後，也自掏腰包準備便當、泡麵及餅乾零食等物資讓他們享用。（翻攝畫面／蔡明亘桃園傳真）

桃園市平鎮區一對鄭姓父子平時分隔兩地，患有輕微失智的60歲父親靠打零工維生，13歲兒子則住在北區兒童之家，過年期間難得返家與父親團圓，豈料昨晚2人外出買晚餐，父親突發作忘了回家路，父子倆在體感溫度僅3度的寒夜中，呆站街頭不知如何是好，男童更凍到嚎啕大哭，所幸被巡警發現，才送他們平安返家，後續警方也轉介相關單位辦理急難救助。

據了解，鄭姓父子一家僅2人相依為命，居住在平鎮庫房南路，但因父親的身體、精神狀況均不佳，僅靠打零工維持基本生活，家境清苦，迫於無奈只好將兒子送到兒童之家代為照顧，且平時只有特定節日，兒子才會回到平鎮與父親團聚。

警方表示，適逢春節連假期間，鄭姓男童從兒童之家返家與父親一起過年，27日傍晚2人一同外出買晚餐，卻因父親突然失智症發作，忘了回家的路，天氣相當寒冷，體感溫度只有3度，2人又冷又累不知所措，只能癱坐在路旁不停發抖，而男童更是冷到放聲大哭。

所幸員警張簡宇恒、林柏翰巡邏經過，發現路旁哭泣的男童，趕緊停車上前關心，看到男童凍得不斷發抖，也立即遞上暖暖包讓他暖手，並利用警用系統查出父子倆的身分資料及住處，再駕駛巡邏車護送他們平安返家休息，結束這場虛驚。

員警得知鄭男家境狀況後，也自掏腰包準備便當、泡麵及餅乾零食等物資讓他們享用，並協助轉介張榮發基金會、觀音根滿慈善基金會等社福單位，以及通報平鎮區公所再轉至社會局，幫忙辦理急難救助，盼能幫助父子倆暫時度過難關。