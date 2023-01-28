過年期間大家運勢都出現變化，小孟老師在臉書上分享12生肖整體運勢，其中工作運較旺者為生肖鼠、蛇、羊、豬，表現機會增加且能力備受肯定；感情運旺者為生肖牛、虎、龍、蛇、狗、豬，將會迅速發展戀情，婚姻幸福美滿；另外，財運最旺的則是生肖鼠、牛、馬、雞、狗、豬，能賺取豐厚獎金，且買彩券也有望獲得不錯的結果。
▍生肖鼠：
工作：表現機會增加
感情：愛情滋養心靈
財運：小額經商買賣有賺，理性控管財務支出
幸運色：紅色
▍生肖牛：
工作：同事互相幫忙
感情：近期可能會閃電結婚
財運：貴人相助資金豐沛，財務支出理性規劃
幸運色：寶藍色
▍生肖虎：
工作：提攜職場後輩
感情：感情發展迅速
財運：商品配件備而不用，優惠促銷大減便宜
幸運色：橘色
▍生肖兔：
工作：控制混亂局面
感情：珍惜短暫浪漫
財運：外出遊玩消費支出，保持理性避免浪費
幸運色：綠色
▍生肖龍：
工作：化解嚴重衝突
感情：有利勇敢示愛
財運：留意高風險高獲利，避免落入歹徒詐騙
幸運色：銀白色
▍生肖蛇：
工作：能力備受依靠
感情：外出結識異性
財運：花小錢享受高品質，省錢方式簡單有效
幸運色：棕色
▍生肖馬：
工作：微笑待人處事
感情：浪漫激情之夜
財運：購物禮品特有眼光，意外贏得中獎彩券
幸運色：金色
▍生肖羊：
工作：反應能力快速
感情：愛人熱情擁抱
財運：大打折扣便宜消費，禮券獎品獲利有望
幸運色:鵝黃色
▍生肖猴：
工作：自制能力不錯
感情：體貼討好伴侶
財運：伴侶有好的價值觀，有效運用資金
幸運色：藍紫色
▍生肖雞：
工作：排除一切誤會
感情：溫馨珍惜伴侶
財運：聚會增加貴人出現，店家彩券現刮現賺
幸運色：白色
▍生肖狗：
工作：重視信用承諾
感情：姻緣真心相愛
財運：幸運加持驚嚇中獎，意外之財來得突然
幸運色：灰色
▍生肖豬：
工作：專業能力增強
感情：家庭氣氛和樂
財運：薪資收入有望提高，儲蓄增加資金充沛
幸運色：丹寧色
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