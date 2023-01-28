過年期間大家運勢都出現變化，小孟老師在臉書上分享12生肖整體運勢，其中工作運較旺者為生肖鼠、蛇、羊、豬，表現機會增加且能力備受肯定；感情運旺者為生肖牛、虎、龍、蛇、狗、豬，將會迅速發展戀情，婚姻幸福美滿；另外，財運最旺的則是生肖鼠、牛、馬、雞、狗、豬，能賺取豐厚獎金，且買彩券也有望獲得不錯的結果。

▍生肖鼠：

工作：表現機會增加

感情：愛情滋養心靈

財運：小額經商買賣有賺，理性控管財務支出

幸運色：紅色

▍生肖牛：

工作：同事互相幫忙

感情：近期可能會閃電結婚

財運：貴人相助資金豐沛，財務支出理性規劃

幸運色：寶藍色

▍生肖虎：

工作：提攜職場後輩

感情：感情發展迅速

財運：商品配件備而不用，優惠促銷大減便宜

幸運色：橘色

▍生肖兔：

工作：控制混亂局面

感情：珍惜短暫浪漫

財運：外出遊玩消費支出，保持理性避免浪費

幸運色：綠色

▍生肖龍：

工作：化解嚴重衝突

感情：有利勇敢示愛

財運：留意高風險高獲利，避免落入歹徒詐騙

幸運色：銀白色

▍生肖蛇：

工作：能力備受依靠

感情：外出結識異性

財運：花小錢享受高品質，省錢方式簡單有效

幸運色：棕色

▍生肖馬：

工作：微笑待人處事

感情：浪漫激情之夜

財運：購物禮品特有眼光，意外贏得中獎彩券

幸運色：金色

▍生肖羊：

工作：反應能力快速

感情：愛人熱情擁抱

財運：大打折扣便宜消費，禮券獎品獲利有望

幸運色:鵝黃色

▍生肖猴：

工作：自制能力不錯

感情：體貼討好伴侶

財運：伴侶有好的價值觀，有效運用資金

幸運色：藍紫色

▍生肖雞：

工作：排除一切誤會

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：聚會增加貴人出現，店家彩券現刮現賺

幸運色：白色

▍生肖狗：

工作：重視信用承諾

感情：姻緣真心相愛

財運：幸運加持驚嚇中獎，意外之財來得突然

幸運色：灰色

▍生肖豬：

工作：專業能力增強

感情：家庭氣氛和樂

財運：薪資收入有望提高，儲蓄增加資金充沛

幸運色：丹寧色