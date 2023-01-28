苗栗縣南苗地區客庄過年舞龍習俗沿襲自大陸廣東省梅縣客籍先祖，移居苗栗後將舞龍的風俗帶來至今，龍神象徵掌控雨水農作收成等，因此，每年的春節至元宵的舞龍活動，所有祥龍都須敬拜迎接龍神上身，才能擁有神力保佑人民，苗栗市公所在進入市區的四方重要入口設置神龍來保佑來往人車平安，卻遭綠營民代質疑，被縣民批評不懂得客庄信仰習俗，一度成為笑柄。

現今糊龍的材質先進多樣，讓龍的外型亮麗多變。（謝明俊攝）

苗栗縣是客家大縣，6成以上的縣民都是客籍，尤其是山線鄉鎮市都以客籍為主，苗栗縣苗南地區客籍人士都來自廣東四縣，其中梅縣客家人多數居在苗栗市、頭屋鄉、公館、銅鑼及三義等地區，將梅縣過年舞龍的習俗帶進苗栗，各地區各自取材糊龍，例如，頭屋以桂竹為材，三義則以稻草為主，各自發展出不同的龍型態。

頭屋鄉19歲的糊龍師賴宥成今年糊的新龍頭有平常的1倍大。（賴宥成提供／謝明俊苗栗傳真）

熟諳苗栗客庄傳統文化的耆老鍾椿輝指出，苗栗客庄元宵舞龍活動，原本並無𪹚龍一項，都是以舞龍為主，當年糊龍材質也不像現在多樣先進，60年代，頭屋地區有一家知名紡織廠過年迎接龍隊進廠賜福，召集全體員工以各種鞭炮炸龍，才有了如今𪹚龍的雛型。

現今糊龍的材質先進多樣，讓龍的外型亮麗多變。（謝明俊攝）

現今造龍技術傳承，以頭屋鄉二岡坪地區仍堅持製造傳統客家龍，造龍技藝傳承下來，目前以19歲的糊龍師傅賴宥成為著，賴宥成雖然年紀輕輕，卻是自小就耳濡目染，並且懂得利用新的材質來糊龍，完全傳承客家龍的精髓，今年，賴宥成替二岡坪龍隊糊的新龍，龍頭體積是平常龍的一倍大，碩大的龍頭華麗非凡，預料將在今年競技比賽及𪹚龍之夜中大出風頭。

苗栗市在4個方向進入市區的重要路口設置神龍庇佑來往人車平安。（謝明俊攝）

苗栗市自許是龍的故鄉，受龍神庇佑，因此在鄒玉梅、邱炳坤等前任市長的接續努力下，在苗栗市東南西北四方進入苗栗市區重要路口設置4座神龍雕像，來庇佑來往人車平安，卻一度遭到外來綠營民代質疑不科學要求拆除，結果反遭苗栗縣民大肆反譏不懂得客庄習俗文化，一度成為議事廳內質詢惡例笑柄。