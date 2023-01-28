嘉義市水資源中心專責處理生活廢水。（嘉義市水資源中心提供／廖素慧嘉市傳真）

中央研擬用嘉義市資源中心回收水灌溉農田。（嘉義市水資源中心提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義縣市交界處370多公頃農田缺乏灌溉水源，嘉義市水資源中心每日處理約3000噸生活廢水後再利用，市府工務處表示，農水署規畫在水資中心設置加壓站，導入灌溉農田，財源由中央負責。嘉義縣立委蔡易餘及嘉義市立委王美惠將爭取中央補助經費。

蔡易餘指出，嘉義縣太保市水虞厝、白鴿厝，以及嘉義市大溪厝共有約373公頃農田需要灌溉用水，卻長期缺乏灌溉水源，而為了解決這個問題，農水署嘉南管理處規畫要在嘉義市水資源回收中心設立高壓站，將回收後淨化的水回抽，調配供應農田灌溉。

蔡易餘認為農委會應利用1000億特別條例的強化農業基礎設施經費，徹底解決這個區域農地長期缺水的問題。

王美惠也說，嘉義市大溪厝農友從大溪厝騎腳踏車到服務陳情，希望有水灌溉大溪厝的農田，這是長久以來的問題，也是農民的心聲，2月立法院開議後將儘速邀集中央及地方單位會商解決之道。

嘉義市政府工務處長蘇文崎表示，農水署對嘉義市水資源中心的淨化水再利用於灌溉農田，正在做可行性評估的研究，期末報告快出來了，主要是將水資源中心的淨化水透過高壓站加壓回抽到嘉義市中排系統，再導入大溪厝、太保水虞厝及白鴿厝的農田灌溉。

蘇文崎指出，水資源中心目前1天處理3000多噸水，有部分水已由環保局用於澆灌街道的花木、道路抑制揚塵，還有剩餘的水則放流至朴子溪，農水署研擬將放流的水回抽灌溉大溪厝、水虞厝的農田，相關建設經費由中央補助，市府提供水資源中心的水。