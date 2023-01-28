美國新任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）可能於今年春季訪問台灣，前立委郭正亮27日就表示，對於麥卡錫訪台的時間，「在今年的4月10日可能性確實很高，因為4月9日是復活節，美國國會是4月10日至4月14日休會，台灣要加一天，等於是4月11日到台灣」，不過郭正亮也坦言，這樣就有一個問題，「現在美中雙方戰術級別的溝通管道全部被壟斷了，請問如何溝通？」

郭正亮27日在中天節目《鄭亦真辣晚報》中表示，麥卡錫訪台在今年的4月10日可能性確實很高，因為4月9日是復活節，美國國會是4月10日至4月14日休會，台灣要加一天，等於是4月11日到台灣。不過郭正亮回憶，「但這裡有個問題，裴洛西去年8月來台灣，結果美國跟中國大陸軍方的溝通管道都因為這樣暫停，只剩下國防部長跟參謀總長那一等級，這樣就有操作上的麻煩」，郭直言，「美方如果真的請國防部去安排麥卡錫來台灣要怎麼處理，這時候一定要跟中方做聯繫，那等於是所有的戰術級別的雙方溝通管道，會全部溝通不上」。

郭正亮更說，「上次裴洛西是繞了一大圈才進來台灣，理論上她可以從日本、韓國直接飛來台灣，結果她不是，是繞了好久才穿越巴士海峽上來，解放軍的軍機沒有去那邊擋」，因此郭正亮認為「這還是有一個溝通過程，不過這一次會發生什麼事沒有人知道，因為現在戰術級別的溝通管道全部被壟斷了，請問如何溝通？」

郭正亮最後也強調，2月5日美國國務卿布林肯（Antony Blinken）去北京之後，「就看美中互動的氛圍，大概就可以知道4月10日可行性高不高，大概是這樣」。