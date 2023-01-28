大陸觀察者網28日引述美國《外交政策》期刊網站27日報導，巴西新任總統魯拉日前到訪烏拉圭首都蒙特維多時提議，南方共同市場（Mercosur，南共市）可作為一個整體與中國簽訂自由貿易協定。

南共市是拉美地區重要的區域性經濟合作組織，被認為是世界第五大經濟集團，其成員國包括阿根廷、巴西、巴拉圭、烏拉圭和委內瑞拉（因國內局勢現被暫停成員國資格）。此前，渴望盡快貿易開放的烏拉圭一直在推進與中國單獨簽署自貿協定。部分南共市國家憂慮這或影響其關稅同盟，對此持保留意見。

魯拉是當地時間25日會晤烏拉圭總統拉卡列·波烏後聯合記者會上表態。綜合外電報導，魯拉表示，探索南共市與中國之間的自貿協議「是可能的」，但在此之前應先解決懸而未決已久的南共市-歐盟自貿協定。

「讓我們加緊談判，確定這項（與歐盟的）協議，這樣我們就可以討論中國和南共市之間可能的協議。」他強調，中國是巴西最大的交易夥伴，而且巴西對中國有很大的貿易順差，但他仍希望南共市能作為整體，「坐下來與我們的中國朋友討論南共市-中國的協議」。

歐盟與南共市歷經20年艱難談判，於2019年6月達成自貿協定。但協定此後一直處於法律審查狀態，許多細節並未得以明確。審查原計畫在2020年上半年結束，但巴西環境問題使法國、奧地利、荷蘭等國存疑，從而導致協定被「雪藏」。愛爾蘭、荷蘭、比利時、法國等擔憂協定可能會造成南美農產品與本國農產品競爭，這也在一定程度上造成審查停滯。

巴西《聖保羅頁報》稱，拉卡列認為，南共市在與新市場達成協議方面的遲緩，阻礙了其成員國獲得貿易機會，而烏拉圭「需要向世界開放」。拉卡列自2021年起一直在推進中烏自貿協定談判，讓烏拉圭成為南共市與中國的「門戶」，兩國去年7月順利完成了協定的聯合可行性研究。此外，拉卡列上月證實烏拉圭已正式提出申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）。

據報導，魯拉當天也為烏拉圭這一立場辯護。他表示，自己同意拉卡列有關南共市「現代化」的想法，並指出這一試圖提高生產和貿易並捍衛其經濟和人民的要求「非常公平」，這也是南共市要盡可能多地向商業世界開放的原因。

在會議上，雙方同意烏拉圭將繼續與中國談判。拉卡列強調烏拉圭仍是南共市的一部分，將向巴西、阿根廷等通報談判內容，而巴西也可以「走自己的路」。

「沒有人不知道巴西的經濟和人口比重……如果魯拉總統決定與中國合作，我們就可以向前邁進。」拉卡列說，「如果烏拉圭在協議中取得進展——或是巴西取得進展——一方將告訴另一方，以了解他們是否想一起加入。」

據拉卡列稱，烏拉圭、巴西將與南共市組織內的其他國家共同建立一個技術小組，以討論其「與中國的關係真正想要什麼、需要什麼」。魯拉也表示，有必要在技術人員、部長、國家首腦層面依次舉行談判，以便談判資訊的更新。

美國《外交政策》網站指出，魯拉本周進行了其第三個任期內的首次出國訪問，貿易話題是其重要議程之一。他22日抵達阿根廷與總統費南德茲會晤，期間巴西財政部長哈達德宣布，巴西國有銀行將為巴西公司向阿根廷出口商品發放新的信貸額度。

與此同時，魯拉與費南德茲在媒體發表聯合署名文章，證實巴阿雙方將推進有關南美洲「共同貨幣」的討論，以推動金融、商業等領域往來，降低運營成本，並改善應對外部衝擊的能力。不過哈達德後來解釋稱，這實際將是一個用於貿易業務的共同記帳單位，而非取代巴西雷亞爾和阿根廷披索的貨幣。

兩國總統在會晤後發表講話時一致表示，雙方希望強化南共市的作用，重新啟動南美洲國家聯盟，推進有關建立南美洲共同貨幣的討論。