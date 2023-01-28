台中一名20多歲男子，大年初五將除夕圍爐剩下的海鮮羹復熱再清一清，沒想到竟然狂瀉不止，最後甚至嚴重脫水到完全尿不出來，到診所掛打點滴才把腎功能救回來，開業醫師指出，新年期間腸胃炎病號遽增，提醒民眾嚴重脫水會造成腎臟空轉併發腎衰竭，一旦嚴重腹瀉12小時無尿，就是警訊，要趕快就醫。

施勝桓小兒科診所院長施勝桓指出，過年期間腸胃型感冒盛行，經常是一家多人陸續感染，症狀以腹瀉狂吐為主，也有不少民眾是捨不得浪費年菜，不斷復熱吃壞肚子造成腸胃炎，通常這類患者只要禁食、補充電解質，給予症狀治療即能慢慢恢復，但最怕的是腹瀉後出現12小時以上無尿的情形，就要懷疑是嚴重脫水造成急性腎衰竭。

這名20多歲男子大年初五（26日）把圍爐時吃的海鮮羹復熱再食用，沒多久就狂瀉不止，拉到大年初六發現已經許久沒有排尿，才緊張的到診所掛病號，幸經輸液約兩個小時後，即開始恢復排尿。

施勝桓解釋嚴重腹瀉會造成全身脫水，血液中沒有水份，腎臟灌流不足，就像抽水馬達抽不到水，空轉過熱就會燒壞，因而提醒民眾，腹瀉後只要12小時沒有排尿，就是警訊。