高雄市楠梓區日前發生一起噁男到自助洗衣店偷女性貼身衣物，未料近日又出現類似案件，被害女子指控自己14套內衣褲遭一名身穿紅外套的禿頭男偷走，大罵「你偷的是我的不方便」，警方已掌握竊嫌身分，將通知到案，並依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

根據監視器畫面顯示，禿頭紅衣男走進店內後左顧右盼，確認周邊無人下，從桌下拉出一籃待洗衣物，並在其中翻找裝有內衣褲的洗衣袋，隨後拉開拉鍊，試圖將整袋衣服塞入外套裡，又見衣物太多，打消念頭，最後乾脆直接用手提，離開現場。

被害女子事後將監視器截圖，PO上臉書社團「我是楠梓人」直呼，被偷的每一套都是「有牌的」且價格都破千，現在都缺貨，大罵「你偷的是我的不方便」。

警方調查，該名女子27日下午將衣物交給高雄市楠梓區軍校路上洗衣店送洗，晚間8時接到店家通知，內衣褲14套遭竊，損失約新台幣1萬4000元，隨即向楠梓分局右昌派出所報案。

警方立即調閱店家及周遭監視器，發現竊嫌身穿紅色外套、略微禿頭、年約30歲的中年男子，進入店內，偷拿被害人內衣褲後便騎著機車離開，

警方已掌握竊嫌身分，將通知到案，訊後並依竊盜罪嫌移送偵辦。