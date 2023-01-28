鍾岳軒(左起)、王傳一、王上菲、大元 林艾璇、涂善存 。(世新大學提供)

黃仲崑(左起)、崔佩儀、湯志偉 。(世新大學提供)

LED智能攝製基地運用與迪士尼曼達洛人相同等級的虛實合一技術打造動作奇幻片《惡靈世界》。(世新大學提供)

黃仲崑、湯志偉、崔佩儀、王傳一、王上菲、大元 林艾璇、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟、林芷芸等明星校友，以及近二十名在校學生演員，昨(27日) 出席世新編劇團隊自行創作的影集《惡靈世界》開鏡，場面浩大。

身為世新大學校友的王上菲，不僅在中視八點擋《台灣X檔案》表現亮眼，這次也挑起重擔飾演主角之一，她興奮說：「接到這一部戲讓我直接尖叫大哭，想到有一位導演曾說過『綠葉也可以闖出一片天』，覺得之前的努力都值得了。」

為了戲中動作戲，王上菲接受高強度訓練，連過年假期也狂練剪刀腿。也是校友的涂善存更為戲落髮，「這是我在畢業當完兵後剪最短的一次，很期待自己的演出作品。」

除此之外，這次劇中也是擔任重要角色的林艾璇（大元），自認私下平易近人，她劇中飾演的是妖媚巫女，需要跳驅魔舞同時還要會放電，這次最大挑戰就是要很嫵媚還要會跳舞，因此下苦工練習。

男主角王傳一飾演驅魔隊長，「當收到劇本時非常詫異，怎麼會是從一個大學創作出的劇本，對於這個有挑戰性的題材非常期待。」

58歲的崔佩儀曾是八點當家花旦，首次挑戰《惡靈世界》動作奇幻片，別於以往的文藝愛情片，她笑說：「我演過女強人、企業家、富家千金、皇后等，就是沒有演過國家領導人，這個角色蠻有權威的，對我來說也是一個挑戰。」

她透露，去年送兒子貝克宇到美國，已不在身邊半年多，這十幾年全部重心都在孩子身上的她，聽到貝克宇向她說「媽媽妳最愛演戲，現在可以不用再為我犧牲，可以好好地去拍戲。」讓她留下感動眼淚，她將全心投入這部新的作品。

《惡靈世界》由擅長動作片的蔣凱宸擔綱導演，亦集結許多世新校友黃仲崑、湯志偉、鍾岳軒、顏毓麟等，湯志偉驚訝表示：「當初接到這一部戲時讓我太吃驚了，覺得母校怎麼這麼前進，能共襄盛舉真的非常開心！」

鍾岳軒回到母校參與演出，覺得學校又向前更邁進，目前已橫跨戲劇及成為機智男孩《IT BOYZ》的他：「今年給自己的期許是『賺錢』，希望能把時間分配好，去學習不同領域的東西。」

世新大學表示，這部自製影集除了動員許多校友之外，也透過海選，遴選出多位優秀在校生參演，技術上除了高標準的專業設備，也將充分結合去年落成的LED智能攝製基地，運用與迪士尼曼達洛人相同等級的虛實合一技術，打造一部動作奇幻片，為世新大學甚至台灣開啟虛擬製作的元宇宙。