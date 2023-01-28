黃仲崑、湯志偉、崔佩儀、王傳一、王上菲、大元 林艾璇、涂善存、鍾岳軒、顏毓麟、林芷芸等明星校友，以及近二十名在校學生演員，昨(27日) 出席世新編劇團隊自行創作的影集《惡靈世界》開鏡，場面浩大。
身為世新大學校友的王上菲，不僅在中視八點擋《台灣X檔案》表現亮眼，這次也挑起重擔飾演主角之一，她興奮說：「接到這一部戲讓我直接尖叫大哭，想到有一位導演曾說過『綠葉也可以闖出一片天』，覺得之前的努力都值得了。」
為了戲中動作戲，王上菲接受高強度訓練，連過年假期也狂練剪刀腿。也是校友的涂善存更為戲落髮，「這是我在畢業當完兵後剪最短的一次，很期待自己的演出作品。」
除此之外，這次劇中也是擔任重要角色的林艾璇（大元），自認私下平易近人，她劇中飾演的是妖媚巫女，需要跳驅魔舞同時還要會放電，這次最大挑戰就是要很嫵媚還要會跳舞，因此下苦工練習。
男主角王傳一飾演驅魔隊長，「當收到劇本時非常詫異，怎麼會是從一個大學創作出的劇本，對於這個有挑戰性的題材非常期待。」
58歲的崔佩儀曾是八點當家花旦，首次挑戰《惡靈世界》動作奇幻片，別於以往的文藝愛情片，她笑說：「我演過女強人、企業家、富家千金、皇后等，就是沒有演過國家領導人，這個角色蠻有權威的，對我來說也是一個挑戰。」
她透露，去年送兒子貝克宇到美國，已不在身邊半年多，這十幾年全部重心都在孩子身上的她，聽到貝克宇向她說「媽媽妳最愛演戲，現在可以不用再為我犧牲，可以好好地去拍戲。」讓她留下感動眼淚，她將全心投入這部新的作品。
《惡靈世界》由擅長動作片的蔣凱宸擔綱導演，亦集結許多世新校友黃仲崑、湯志偉、鍾岳軒、顏毓麟等，湯志偉驚訝表示：「當初接到這一部戲時讓我太吃驚了，覺得母校怎麼這麼前進，能共襄盛舉真的非常開心！」
鍾岳軒回到母校參與演出，覺得學校又向前更邁進，目前已橫跨戲劇及成為機智男孩《IT BOYZ》的他：「今年給自己的期許是『賺錢』，希望能把時間分配好，去學習不同領域的東西。」
世新大學表示，這部自製影集除了動員許多校友之外，也透過海選，遴選出多位優秀在校生參演，技術上除了高標準的專業設備，也將充分結合去年落成的LED智能攝製基地，運用與迪士尼曼達洛人相同等級的虛實合一技術，打造一部動作奇幻片，為世新大學甚至台灣開啟虛擬製作的元宇宙。
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