去年民進黨九合一選舉大敗，總統蔡英文因此辭去黨主席，而民進黨在南部的縣市，也贏得非常驚險。對此近日就有媒體指出，若是國民黨對2024整合出最有勝算的人選，將成為台灣2024大選最大的變數之一，同時對於要擊潰民進黨南部的深綠票倉，關鍵在應要有長遠的深度經營及人才培養，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，國民黨在去年九合一大勝的結果，是反映了目前台灣社會的主流民意及社會氛圍，而這將成為備戰2024總統大選的基礎，這次九合一大選，民進黨在南部贏得兩都兩縣，分別為台南市、高雄市、屏東縣、嘉義縣，雖說勝利，但國民黨卻是以高票的形式落敗，這反映出「民進黨在南部的執政已顯危機，且國民黨在南部還是有相當的選票基礎」。

該份報導更指出，對於2024，民進黨賴清德的參選，幾乎沒有懸念，而民眾黨柯文哲也鐵定參戰，因此目前人選還不明朗的國民黨，若是整合出最有勝算的人，將成為2024大選最大的變數之一，對於該如何在民進黨南部票倉取得勝利，「關鍵不在於選民，而在於國民黨本身」，國民黨缺乏對南部的長遠深度經營和人才的培養，國民黨需要深切反思和加以改變。