女星林心如早年以瓊瑤劇《還珠格格》紫薇格格的角色而廣為人知，後來在大陸拍攝《美人心計》、《傾世皇妃》等多部影視作品，成為影壇經典。她與男星霍建華2016年結婚，2017年誕下女兒「小海豚」，婚後感情穩定家庭幸福，近日林心如生日，她開心曬出一組照片，與霍建華甜蜜互動羨煞旁人。

昨（27）日是女星林心如生日，她在社群平台寫下「生日月可以結束了，謝謝那麼多愛我的朋友，每一場聚會都有一個蛋糕，我總是實實在在的吃下肚，真的要胖到翻過去了，還好新年假期也到尾聲了，下週開始進入工作模式，要像兔子一樣跳跳跳，今年的願望祝願所有愛我的和我愛的人平安喜樂」，47歲的她感嘆4字頭已經過了一半，只希望家人朋友平安幸福，透露一家三口的生日在12月底到1月，這也是他們家的生日月。

林心如曬出生日會與霍建華互動，兩人忘情嗨唱。（圖／林心如facebook）

文末林心如低調感謝：「謝謝你精心安排的驚喜」，雖然沒直說是誰，不過大多人猜測是說先生霍建華，兩人感情依然甜蜜，除了有許多好友相聚，現場有粉色氣球和精緻的造型蛋糕，準備上花了不少心力，照片中林心如與霍建華忘情嗨唱，霍建華一把摟住林心如的肩膀親密合照，俊男美女的組合受到許多網友誇讚，今年43歲的霍建華可以看到頭上冒出白髮和皺紋，但仍然不影響他的帥度。

幫忙布置生日宴會場地的氣球達人透露霍建華在開始前有來現場看，為人相當親切，還主動提出要幫忙工作人員帶小孩，更包了兩千塊紅包給工作人員，林心如也在底下回「謝謝你們」，夫妻倆的暖心舉動讓網友讚爆。