寒流來襲、氣溫驟降，新北市消防局統計26日至28日下午2時許，共有26人因內科OHCA送醫搶救，共救回9人、17人宣告不治。消防局呼籲，要注意防寒3件事「保暖衣物、保健活動、保持警覺」及4不要「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖速就醫」。

依據新北市消防局統計，26日內科OHCA送醫14人，救回4男2女；27日內科OHCA送醫10人，救回2男1女；28日至下午2時OHCA送醫2人，均宣告不治。

消防局表示，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護，低溫天氣有5大高風險族群「年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者」，氣溫下降時，請保持頭、頸、手和腳部溫暖，年長者或有心血管疾病患者起床時，動作應該放慢，並添加保暖衣物。如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境。

此外，民眾除應適時添加衣物避免風寒，仍應維持居家環境通風，使用瓦斯熱水器享受熱水澡時，切勿緊閉窗戶，避免一氧化碳中毒。

消防局長黃德清表示，瓦斯在通風不良情況下燃燒，會產生大量一氧化碳，一氧化碳無色、無味、有毒性，號稱「居家隱形殺手」，很容易在不知不覺中發生意外，民眾應正視熱水器的安裝環境，千萬不能安裝在屋內或陽台加蓋等空間；若安裝環境不通風，就要選用有強制排氣功能的熱水器，將廢氣排至屋外或改成電熱水器，以避免燃燒不完全產生過量一氧化碳。