準內閣陳建仁的閣員名單，內定文化部長由高雄市副市長史哲接掌，原職李永得轉任政委。對於新任文化部長及文化部接下來對文化事務的態度，文化界期望新人新政在一些關鍵事務上能有不同的處理方式。

史哲於高雄市副市長任內與影視電影產業多有合作，許多文化人擔心他對出版產業相對陌生，北教大語創系副教授楊宗翰嫺熟於出版業，他表示史哲舉辦大型活動經驗豐富，向來有「點子王」美稱，對文創產業的實務經驗、在高雄市文化局內的磨合歷練，皆遠勝過前任部長李永得，期待他基於對文化事務的熟捻，對出版界投以更多關注。

新內閣團隊將於31日正式上任，當天亦是台北國際書展首日，楊宗翰建議新的文化部長，對於出版產業，首重「捍衛寶貴出版自由，創意不應該動輒聲稱『管制』，改善李部長時代跟出版界的緊張關係」，其次「文化部不該只以『發補助』為能事，突破與改變結構問題才是要務。目前各地獨立書店與出版產銷體制皆岌岌可危，只憑現行的寫案子、找補助模式，真正能振衰起敝嗎？」楊宗翰也指出，台灣出版編輯界從業人員的薪資行情與工作內容之間不成正比，建議文化部比照導遊領隊的考試制度，推行出版編輯相關專業證照。

曾任表演藝術聯盟理事長，故事工廠執行長林佳鋒指出，文化一直是政府施政預算最弱勢的部會，史哲在高雄以文化翻轉文化沙漠的刻板印象，背後是首長的信任與預算的支持，「要推動文化施政需要有法源依據，駁二藝術特區開發就是如此完成的。重點是文化的掌舵者需要對的人，願意爭取中央更多預算資源才能翻轉文化長期弱勢的束縛。」他也指出，文化應是值得驕傲的國家與城市品牌，而不是一群苦苦哀求資源的弱勢。「感謝李永得部長帶領我們走過疫情的難關，也為我們開啟企業ESG藝企合作的大路，期待史哲部長能接棒再創文化新光譜。」

長期研究、關注文化政策的民間工作者蔡淳任指出，文化部接下來要面對的幾個問題和觀察點，在於包括《文創法》修法、文化禮金等重要政策的推動；再者，一些深層的結構問題，如文資保存的結構性、文資指定補償機制等也需要有相應的處理態度。文化發展基金的財源、公廣集團的機制，一些場館和空總、國家鐵道博物館的規畫，乃至疫後的各種國際布局等，都不宜流於為大選拼活動，而是要讓機制可長可久。

國家政策基金會教文體育組召集人陳學聖，期許新任文化部長要能海納百川，不宜進行意識型態對抗，希望在政策上減少大外宣，用於實際文化事務，大力協助後疫情時代文化產業再起，並表示文化部新的第一步，應從搶救蘭千山館，國寶留台灣開始。