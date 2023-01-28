義大利籍廚師達明可（D'Amico）來台居留滿5年，日前向移民署申請外僑永久居留證獲准，移民署北區事務大隊桃園市服務站特地前往他在台開立的披薩名店，頒發外僑永久居留證。

移民署桃園市服務站表示，來自義大利西西里的達明可曾獲得義大利披薩廚師國際聯盟（Federazione Italiana Pizzaioli nel Mondo）認證，多年前與台籍配偶翁佩杞在國外相識，決定步入婚姻結為連理，定居台灣的達明可與太太在觀音草漯經營1間義大利道地披薩店，名為「西西里披薩店（Sicilia Pizzeria）」。

移民署桃園市服務站說，達明可堅持使用義大利進口食材，主打用料實在、現做現烤的道地義大利佳餚，除了有傳統的義式口味外，還有結合台灣食材的創意口味，因此該間店雖然沒有架設醒目的招牌，甚至一不小心就會錯過，但在Google評論上有900多人寫下評論，更獲得4.7的高分，可以顯見受歡迎的程度相當高，有許多饕客會慕名而來，成為當地的巷弄美食，假日常常一位難求。

移民署桃園市服務站人員頒發外僑永久居留證給達明可（圖右二）。（移民署桃園市服務站提供／陳夢茹桃園傳真）

達明可表示，自己在台生活多年，慢慢發現台灣之美，對於台灣人的熱情、治安的穩定及各項社會措施的完善感到印象深刻，經常到台灣各處旅遊，漸漸愛上這片土地，因此才向移民署申請外僑永久居留證，希望可以永久留在台灣和台灣人一起努力打拚生活。

移民署桃園市服務站主任黃英貴說，外國人於我國合法連續居留5年，每年居住超過183天並符合相關資格，即可備齊相關文件，向居留地的移民署服務站申請永久居留，相當恭喜達明可取得永久居留證，期許他繼續用精湛的廚藝征服台灣人的味蕾。