澎湃新聞28日報導，雲南省紀委監委春節前宣告新春期間將從1月20日至29日，連續10天對違規使用公務用車和黨員、公職人員涉嫌酒駕、賭博問題進行集中通報曝光，1月28日一早，第九批通報對外公布，依舊有人甘冒大不韙，目前共通報9批21人涉嫌酒駕和3人涉嫌賭博送辦。

雲南省紀委監委28日第九批通報對外公布。其中，張德興，玉溪市江川區星雲街道三街社區黨員，2023年1月24日20時48分因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲；盤國偉，中共黨員，紅河州河口縣政府發展研究中心工作人員，2023年1月25日2時因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲。

「節日假期是『四風』（風紀）問題的易發期，也是作風建設成效的檢驗期。」多人在凌晨被查獲。例如，吳聰，昭通市鎮雄縣羅坎中心學校黨總支書記、校長，20日3時3分因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲；刀偉明，中共黨員，西雙版納州農業機械服務中心人員，22日1時39分因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲；劉關鵬，中共黨員，昆明市東川區銅都街道岩腳村黨總支書記、主任，18日2時因涉嫌酒後駕駛機動車被公安機關查獲。

上述通報並未一併公布涉事黨員幹部的處理結果，這是因為紀檢監察機關採取了「先曝光、後核查、再處理」的方式。

雲南省紀委省監委網站評論文章指出，省紀委省監委在重要節點發布重要公告對典型問題進行通報曝光，為糾治「四風」構築制度「紅線」、重申紀律「高壓線」，在強化警示震懾的同時，持續釋放越來越嚴、一嚴到底的強烈訊號。

值得一提的是，除了對違規使用公務用車和黨員、公職人員涉嫌違反社會治安管理秩序問題公開通報曝光，雲南省紀委監委還適時公開通報核查酒駕、賭博問題過程中發現的背後違規吃喝等「四風」問題，例如，由大理州祥雲縣沙龍鎮黨委委員、副鎮長吳澤奇酒後駕駛機動車問題，核查發現祥雲縣水務局副局長沙斌等9人違規接受管理服務對象宴請問題；由西雙版納州景洪市發展和改革局前局長李傑犯危險駕駛罪問題，核查發現景洪市人民政府辦公室前主任嚴滇等4人接受可能影響公正執行公務的宴請問題等。

2021年2月10日至24日，雲南省紀委監委也曾連續15天對公安機關移送的黨員、公職人員涉嫌違反社會治安管理秩序問題集中通報曝光。當時集中通報曝光範圍是，全省因酒後駕車、賭博、嫖娼等涉嫌違反社會管理秩序行為，被公安機關依法查處的各級黨政機關、企事業單位工作人員，以及全體黨員，15期共有63人上榜。