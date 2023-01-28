27日上午10時蔡英文總統宣布內閣改組，由前副總統陳建仁接任行政院長一職，副院長由前桃園市長鄭文燦出任，而在陳建仁的新內閣中，8位政務委員均留任原職務。對此，前立委林濁水今（28）日就表示「形同虛設的8個政委卻一體留任，比較特別」，引發討論。

林濁水在臉書上表示，「內閣每個位置都很重要，都得花心思安排，但是現在陳建仁花最多心思的是行政院秘書長，反而部會首長看來反而不費心就OK，未免異常」，林濁水接著分析，「部會首長，個個要領導大部隊，要有獨當一面的領袖才能，要能和民眾溝通，要能在國會中面對虎豹獅象，有一定的專業程度；相對的，秘書長本質上是內務總管，固然也不是隨便人就可以當，但條件比起部長大有差別」。

林濁水最後更說，「依慣例部會首長多數留任，這還算正常。況且這次更好動在蔡總統任期中已經是最大一次了，但是在林全時權傾一時，到蘇內閣時，形同虛設的8個政委卻一體留任，比較特別」。